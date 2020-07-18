Премьер Франции отметил профессионализм пожарных, тушивших собор в Нанте

ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Премьер Премьер Франции Жан Кастекс отметил профессионализм и эффективную работу пожарных при ликвидации возгорания в соборе в Нанте

"В первую очередь я бы хотел отдать дань высокому профессионализму сотне пожарных, которые были мобилизованы с самого начала этого бедствия и действовали с исключительной эффективностью", - сказал журналистам Кастекс, прибывший в Нант. Он также указал на отличную координацию между всеми государственными и местными службами.

Кастекс выразил солидарность от всего народа жителям Нанта и католическому сообществу. Глава правительства также высказался за то, чтобы реконструкция собора прошла "как можно быстрее". "Государство будет в этом участвовать", - заключил премьер-министр страны.

Также на место прибыли глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

Возгорание произошло в субботу утром. Как сообщил ранее глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ, пожар был локализован в течение трех часов. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.

Нантская епархия опубликовала на своем сайте фотографии собора после пожара, сообщив о разрушениях. "Сегодня утром около 7.30 пожарные вошли в собор Нанта, где произошел пожар, затронувший большой орган и витраж XV века, два элемента, которые сохранились во время большого пожара 1972 года. Оба они были уничтожены", - говорится в сообщении. Также частично был разрушен хоры собора.