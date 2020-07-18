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Премьер Франции отметил профессионализм пожарных, тушивших собор в Нанте
Премьер Франции Жан Кастекс отметил профессионализм и эффективную работу пожарных при ликвидации возгорания в соборе в Нанте. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T18:53
жан кастекс
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франция
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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жан кастекс, жеральд дарманен, франция, нант, в мире

Премьер Франции отметил профессионализм пожарных, тушивших собор в Нанте

18:40 18.07.2020 (обновлено: 18:53 18.07.2020)
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© REUTERS / Stephane MaheЛиквидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
© REUTERS / Stephane Mahe
ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Премьер Франции Жан Кастекс отметил профессионализм и эффективную работу пожарных при ликвидации возгорания в соборе в Нанте.
"В первую очередь я бы хотел отдать дань высокому профессионализму сотне пожарных, которые были мобилизованы с самого начала этого бедствия и действовали с исключительной эффективностью", - сказал журналистам Кастекс, прибывший в Нант. Он также указал на отличную координацию между всеми государственными и местными службами.
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Кастекс выразил солидарность от всего народа жителям Нанта и католическому сообществу. Глава правительства также высказался за то, чтобы реконструкция собора прошла "как можно быстрее". "Государство будет в этом участвовать", - заключил премьер-министр страны.
Также на место прибыли глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.
Возгорание произошло в субботу утром. Как сообщил ранее глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ, пожар был локализован в течение трех часов. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.
Нантская епархия опубликовала на своем сайте фотографии собора после пожара, сообщив о разрушениях. "Сегодня утром около 7.30 пожарные вошли в собор Нанта, где произошел пожар, затронувший большой орган и витраж XV века, два элемента, которые сохранились во время большого пожара 1972 года. Оба они были уничтожены", - говорится в сообщении. Также частично был разрушен хоры собора.
Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет - одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте собор в Нанте на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. В 1972 в собор Нанта уже возникал пожар. На восстановление храма после этого пожара ушло 13 лет.
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Жан КастексЖеральд ДарманенФранцияНантВ мире
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