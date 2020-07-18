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В ООН рассказали о предстоящей встрече министров финансов G20
Встреча министров финансов G20, а также управляющих центральных банков пройдет на этих выходных, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, возложив на нее особые... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T18:34
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
большая двадцатка
оон
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, большая двадцатка, оон, экономика

В ООН рассказали о предстоящей встрече министров финансов G20

18:34 18.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 18 июл – РИА Новости. Встреча министров финансов G20, а также управляющих центральных банков пройдет на этих выходных, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, возложив на нее особые надежды в разрешении финансовых проблем развивающихся стран на фоне пандемии коронавируса.
Он напомнил, что в ходе прошедшего саммита G20 признала, что страны испытывают большие потери в бюджетных поступлениях, траты растут в связи с необходимостью реагировать на пандемию COVID-19 и минимизировать ее воздействие на экономики.
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"G20 приняла решение приостановить выплаты, касающиеся долга, для наименее развитых, самых бедных стран до конца года. Этого явно недостаточно. Перед многими другими странами (стоит) такая же проблема", - сказал Гутерреш, выступая по случаю Международного дня Нельсона Манделы.
"На этих выходных будет встреча министров финансов G20 и управляющих центральных банков. Надеюсь, что консультации, которые пройдут, позволят изменить ситуацию", - указал он.
По его мнению, необходима приостановка выплаты долга не только для стран с самым низким доходом, но и для всех развивающихся государств и стран со средним уровнем дохода.
"Нам необходимо серьезно взглянуть на необходимость списания задолженности для ряда стран, где нет устойчивого развития. Уменьшение задолженности в развивающемся мире не только в интересах развивающихся стран – это в интересах всех. Мы должны сохранить стабильность финансового сектора и должны решить вопрос с кризисом долга, пока он не станет серьезной проблемой, что будет разрушительным для мировой экономики", - заявил генсек.
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Коронавирус COVID-19Антониу ГутеррешБольшая двадцаткаООНЭкономика
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