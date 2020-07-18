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В Испании выявили самый ранний симптом COVID-19
Группа испанских ученых обнаружила новый симптом заражения коронавирусом, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:29
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коронавирус covid-19, испания, наука, в мире

В Испании выявили самый ранний симптом COVID-19

18:34 18.07.2020 (обновлено: 19:29 18.07.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПосетители в Национальном центре искусств королевы Софии в Мадриде
Посетители в Национальном центре искусств королевы Софии в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Группа испанских ученых обнаружила новый симптом заражения коронавирусом, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.
У почти тридцати процентов наблюдаемых пациентов специалисты заметили энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке.
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Всего в исследовании принял участие 21 человек в возрасте от 40 до 69 лет. Сыпь появлялась у них примерно на пару дней раньше всех остальных признаков заболевания.
Пока неизвестно, насколько этот симптом широко распространен среди всех заболевших.

"Смешанная инфекция"

Комментируя выводы испанских ученых, вирусолог Сергей Нетесов отметил, что в оригинале статьи говорится о том, что сыпь появляется лишь у части больных.
По его мнению, этот симптом может сигнализировать не о COVID-19, а о наличии какой-то смешанной инфекции.
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"На самом деле, смешанных инфекций, особенно острых респираторных, их от 20 до 40 процентов, поэтому это, с большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной дополнительная инфекция", — объяснил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Главные симптомы

Согласно описанию на сайте российского Минздрава, главные симптомы коронавирусной инфекции - высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, возможны также тошнота, рвота и диарея. У пожилых может быть бред, снижение давления и тахикардия.
Многие медики отмечали, что один из первых симптомов коронавируса — это потеря обоняния и вкуса. Проведя опыты на мышах, американские ученые ранее предположили, что инфекция проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых.
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Если такой механизм верен и для людей, то это исследование в том числе демонстрирует, почему пожилые люди более восприимчивы к заражению, отмечают исследователи.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 13,8 миллиона человек, свыше 591 тысячи скончались.
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