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Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме
Рестораны и кафе в Калининградской области с понедельника возобновят в ограниченном режиме работу, приостановленную из-за коронавируса, но лишь в некоторых... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T18:32
2020-07-18T18:50
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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КАЛИНИНГРАД, 18 июл - РИА Новости.
Рестораны и кафе в Калининградской области
с понедельника возобновят в ограниченном режиме работу, приостановленную из-за коронавируса
, но лишь в некоторых муниципалитетах, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Сезонные летние кафе и веранды стационарных ресторанов открылись в Калининградской области с 20 июня. После 10 июля рестораторам разрешили расширить возможности летних веранд и позволили проводить на них свадебные и другие торжества численностью не более 30 человек.
"Не открываются помещения ресторанов и кафе в тех муниципалитетах, где коэффициент распространения инфекции выше среднерегионального: на территории Калининграда
, Светловского, Гурьевского, Светлогорского, Багратионовского и Правдинского городских округов. Они продолжают работу в формате летних веранд", - говорится в сообщении.
По решению оперативного штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции, с 20 июля в остальных муниципалитетах возобновляют деятельность рестораны и кафе, расположенные в гостиницах и других средствах размещения, для обслуживания проживающих. Также начинают работу кафе и рестораны при условии единовременной посадки посетителей из расчета не более 50% от общего количества посадочных мест внутри помещений.
С 20 июля возобновляется работа аттракционов в парках культуры и отдыха, за исключением работы аттракционов, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях.
Всего на 18 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 108,3 тысячи человек. Выявлен 2691 случай заражения, 1930 человек выздоровели, 44 скончались. Остаются под медицинским наблюдением 278 человек, в том числе четверо в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.