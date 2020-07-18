Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме

КАЛИНИНГРАД, 18 июл - РИА Новости. Рестораны и кафе в Рестораны и кафе в Калининградской области с понедельника возобновят в ограниченном режиме работу, приостановленную из-за коронавируса , но лишь в некоторых муниципалитетах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сезонные летние кафе и веранды стационарных ресторанов открылись в Калининградской области с 20 июня. После 10 июля рестораторам разрешили расширить возможности летних веранд и позволили проводить на них свадебные и другие торжества численностью не более 30 человек.

"Не открываются помещения ресторанов и кафе в тех муниципалитетах, где коэффициент распространения инфекции выше среднерегионального: на территории Калининграда , Светловского, Гурьевского, Светлогорского, Багратионовского и Правдинского городских округов. Они продолжают работу в формате летних веранд", - говорится в сообщении.

По решению оперативного штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции, с 20 июля в остальных муниципалитетах возобновляют деятельность рестораны и кафе, расположенные в гостиницах и других средствах размещения, для обслуживания проживающих. Также начинают работу кафе и рестораны при условии единовременной посадки посетителей из расчета не более 50% от общего количества посадочных мест внутри помещений.

С 20 июля возобновляется работа аттракционов в парках культуры и отдыха, за исключением работы аттракционов, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях.

Всего на 18 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 108,3 тысячи человек. Выявлен 2691 случай заражения, 1930 человек выздоровели, 44 скончались. Остаются под медицинским наблюдением 278 человек, в том числе четверо в условиях обсерватора.