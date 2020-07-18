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В Киеве уточнили число украинцев, похищенных в Гвинейском заливе
Министерство иностранных дел Украины уточнило информацию о количестве похищенных украинцах с борта захваченного в Гвинейском заливе танкера, на данный момент... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T18:22
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россия, мид украины, нигерия, украина, в мире

В Киеве уточнили число украинцев, похищенных в Гвинейском заливе

18:22 18.07.2020
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© Фото : BEVALDIA / MarineTraffic.comТанкер Curacao Trader
Танкер Curacao Trader
© Фото : BEVALDIA / MarineTraffic.com
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины уточнило информацию о количестве похищенных украинцах с борта захваченного в Гвинейском заливе танкера, на данный момент известно о шести гражданах Украины, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Ранее министерство иностранных дел Украины заявляло о четырех своих гражданах, похищенных с танкера в Гвинейском заливе.
"В результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии, были похищены 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков - шестеро граждане Украины. Посольства Украины в Нигерии и в Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - приводит слова Погорельцева издание "Украинская правда".
Ранее стало известно, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. По данным портала компании Dryad Global, нападение произошло в пятницу, 17 июля, в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того. Интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером, сообщил, что пираты взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера.
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