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Штат Орегон подаст иск против силовиков за действия на протестах
Генпрокурор штата Орегон Эллен Розенблюм объявила о намерении подать иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств за их действия во время акций... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T18:02
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, орегон, сша, в мире

Штат Орегон подаст иск против силовиков за действия на протестах

18:02 18.07.2020
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© REUTERS / Tom BrennerБеспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Генпрокурор штата Орегон Эллен Розенблюм объявила о намерении подать иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств за их действия во время акций протеста в городе Портленд, где беспорядки не утихают уже полтора месяца, сообщает в субботу местный телеканал OPB.
Розенблюм хочет добиться временного запрета на проведение полицией задержаний, утверждая, что таковые проводились без видимой на то причины. Ответчиками будут министерство внутренней безопасности, Служба маршалов, Таможенно-пограничная служба и Федеральная служба охраны США.
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Кроме того, прокурор заявила о намерении инициировать уголовное расследование выстрела одним из правоохранителей из "несмертельного оружия" в голову 26-летнего протестующего, который получил тяжелую травму и уже неделю находится в больнице. Это дело уже расследуется на федеральном уровне с подачи федерального прокурора по Орегону Билли Уильямса.
Мэр города Тед Уилер ранее потребовал вывода федеральных сил из Портленда.
По данным телеканала, последние дни федеральные правоохранители патрулируют город в машинах без опознавательных знаках и производят задержания без объяснения причин. По состоянию на пятницу со стороны федеральных органов обвинения в связи с беспорядками были предъявлены 13 подозреваемым.
Силы федеральных ведомств прибыли в город накануне Дня независимости 4 июля. С тех пор они обеспечивали охрану здания федерального суда и помогали местной полиции разгонять протесты.
В конце мая - начале июня в городах США прошли массовые акции протеста и беспорядки после того, как белый полицейский при задержании убил афроамериканца Джорджа Флойда. Локальные демонстрации продолжаются до сих пор.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендОрегонСШАВ мире
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