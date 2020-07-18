Штат Орегон подаст иск против силовиков за действия на протестах

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Генпрокурор штата Генпрокурор штата Орегон Эллен Розенблюм объявила о намерении подать иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств за их действия во время акций протеста в городе Портленд , где беспорядки не утихают уже полтора месяца, сообщает в субботу местный телеканал OPB

Розенблюм хочет добиться временного запрета на проведение полицией задержаний, утверждая, что таковые проводились без видимой на то причины. Ответчиками будут министерство внутренней безопасности, Служба маршалов, Таможенно-пограничная служба и Федеральная служба охраны США

Кроме того, прокурор заявила о намерении инициировать уголовное расследование выстрела одним из правоохранителей из "несмертельного оружия" в голову 26-летнего протестующего, который получил тяжелую травму и уже неделю находится в больнице. Это дело уже расследуется на федеральном уровне с подачи федерального прокурора по Орегону Билли Уильямса.

Мэр города Тед Уилер ранее потребовал вывода федеральных сил из Портленда.

По данным телеканала, последние дни федеральные правоохранители патрулируют город в машинах без опознавательных знаках и производят задержания без объяснения причин. По состоянию на пятницу со стороны федеральных органов обвинения в связи с беспорядками были предъявлены 13 подозреваемым.

Силы федеральных ведомств прибыли в город накануне Дня независимости 4 июля. С тех пор они обеспечивали охрану здания федерального суда и помогали местной полиции разгонять протесты.