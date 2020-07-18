https://ria.ru/20200718/1574539010.html
Доктор Мясников развеял мифы о кофе
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" опроверг распространенное заблуждение о вреде кофе. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:58
2020-07-18T23:49
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
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8
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество