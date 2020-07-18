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Доктор Мясников развеял мифы о кофе
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" опроверг распространенное заблуждение о вреде кофе. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:49
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество

Доктор Мясников развеял мифы о кофе

17:58 18.07.2020 (обновлено: 23:49 18.07.2020)
16468
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" опроверг распространенное заблуждение о вреде кофе.
По его словам, этот напиток полезен, поскольку он предотвращает развитие онкологических заболеваний и цирроза.
Чашка кофе
12 июля, 02:03РИА Наука
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Медик рекомендовал людям с инфекционным гепатитом ежедневно выпивать по три-четыре чашки. Кроме того, кофе снижает риск инфаркта и улучшает память, заключил Мясников.
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Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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