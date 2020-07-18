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Туризм
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В Красной Поляне для туристов открылись спа-комплексы
На курорте Красная Поляна 18 июля возобновили работу спа-комплексы, сообщает пресс-служба зоны отдыха. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T21:21
красная поляна
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сочи
краснодарский край
туризм
туризм
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
красная поляна, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи, краснодарский край, туризм, новости - туризм

В Красной Поляне для туристов открылись спа-комплексы

21:21 18.07.2020
198
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горном курорте Красная Поляна
Отдыхающие на горном курорте Красная Поляна
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. На курорте Красная Поляна 18 июля возобновили работу спа-комплексы, сообщает пресс-служба зоны отдыха.
Теперь гости четырех и пятизвездочных отелей смогут посетить бассейны, термальные зоны и тренажерные залы, которые приостанавливали свою работу в связи с требованиями Роспотребнадзора.
Для тех, кому спокойный отдых у бассейна с видом на горы и кристально-чистый лесной воздух предпочтительнее шумного морского побережья, понравится расположение отелей в шаговой доступности от канатных дорог.
Услугами и инфраструктурой спа-центров курорта могут воспользоваться только постояльцы гостиниц, в которых они расположены.
Порядок посещения бассейнов, термальных зон, массажных кабинетов и тренажерных залов определен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и регламентирован постановлением губернатора Краснодарского края.
Отдыхающие фотографируются на горном курорте Красная Поляна
16 июля, 08:00Туризм
Ресторан у самого неба, купальники, снег: чем удивляет Красная Поляна
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ТуризмКрасная ПолянаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СочиКраснодарский крайТуризмНовости - Туризм
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