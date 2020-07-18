В Твери заложен камень на месте будущего памятника поэту Дементьеву

Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери

ТВЕРЬ, 18 июл – РИА Новости. На набережной Волги в На набережной Волги в Твери в субботу заложен закладной камень на месте, где в будущем появится памятник уроженцу Тверской области почетному гражданину Твери и Тверской области, лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею Дементьеву , сообщает пресс-служба областного правительства.

Андрей Дементьев родился и прожил в Твери почти сорок лет.

"Уверен, что монумент поэту в центре Твери станет не только знаковым местом, но и популярным туристическим объектом", – сказал губернатор области Игорь Руденя

По его мнению, память об Андрее Дементьеве, его творчестве – это память о целой эпохе.

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери 1 из 2 Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери © Фото : пресс-служба правительства Тверской области © Фото : пресс-служба правительства Тверской области Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери 2 из 2 Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери © Фото : пресс-служба правительства Тверской области 1 из 2 Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери © Фото : пресс-служба правительства Тверской области 2 из 2 Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери © Фото : пресс-служба правительства Тверской области

На памятнике, автором которого станет народный художник Российской Федерации , скульптор Андрей Ковальчук - автор памятника святому благоверному князю Михаилу Тверскому в центре Твери, будут высечены строчки поэта, посвященные родному краю:

"… Здесь влюбился я в Волгу навеки,

И отсюда мой начался род,

Где стихи, словно добрые вехи,