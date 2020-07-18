В Твери заложен камень на месте будущего памятника поэту Дементьеву

ТВЕРЬ, 18 июл – РИА Новости. На набережной Волги в Твери в субботу заложен закладной камень на месте, где в будущем появится памятник уроженцу Тверской области почетному гражданину Твери и Тверской области, лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею Дементьеву, сообщает пресс-служба областного правительства.
Андрей Дементьев родился и прожил в Твери почти сорок лет.
"Уверен, что монумент поэту в центре Твери станет не только знаковым местом, но и популярным туристическим объектом", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
По его мнению, память об Андрее Дементьеве, его творчестве – это память о целой эпохе.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЦеремония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери
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Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЦеремония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери
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Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
1 из 2
Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
2 из 2
Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
На памятнике, автором которого станет народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук - автор памятника святому благоверному князю Михаилу Тверскому в центре Твери, будут высечены строчки поэта, посвященные родному краю:
"… Здесь влюбился я в Волгу навеки,
И отсюда мой начался род,
Где стихи, словно добрые вехи,
Помечали дорогу в восход".
26 июня, 08:00КультураЧеловек культуры. Памяти Андрея Дементьева