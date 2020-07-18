В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 349

"В Азербайджане выявлены еще 497 случаев заражения коронавирусом, 645 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 27 133 факта заражения коронавирусной инфекцией, 18 450 человек вылечились, 349 скончались, 8334 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.