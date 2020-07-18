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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574538331.html
В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 349
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 27 133, за сутки инфекция выявлена еще у 497 человек, всего в стране умерли 349 человек РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, воз, азербайджан

В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 349

17:46 18.07.2020
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© РИА Новости / Кямал АлиСкорая помощь Баку
Скорая помощь Баку
© РИА Новости / Кямал Али
Скорая помощь Баку. Архивное фото
БАКУ, 18 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 27 133, за сутки инфекция выявлена еще у 497 человек, всего в стране умерли 349 человек с COVID-19, сообщил в субботу оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 497 случаев заражения коронавирусом, 645 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 27 133 факта заражения коронавирусной инфекцией, 18 450 человек вылечились, 349 скончались, 8334 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии были проведены 619 786 тестов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАзербайджан
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