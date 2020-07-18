В Молдавии выявили 300 новых случаев COVID-19

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 300 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 794. Всего 14 183 человека были вылечены, а 680 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.