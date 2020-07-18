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В Молдавии выявили 300 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 300, до 20 794, всего умерли 680 человек, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, молдавия

В Молдавии выявили 300 новых случаев COVID-19

17:29 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 300, до 20 794, всего умерли 680 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщали о 20 494 зарегистрированных случаях коронавируса, 675 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 300 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 794. Всего 14 183 человека были вылечены, а 680 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМолдавия
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