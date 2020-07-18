Генсек ООН заявил о сосредоточении у 26 человек половины богатств в мире

ООН, 18 июл — РИА Новости. Двадцать шесть богатейших жителей Земли обладают столькими же благами, сколько половина населения планеты, более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства, заявил генсек Двадцать шесть богатейших жителей Земли обладают столькими же благами, сколько половина населения планеты, более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Генсек в субботу по видеосвязи выступает с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе , который родился 18 июля 1918 года.

"Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70 процентов населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты", — сказал Гутерреш

Он указал, что неравенство измеряется не только доходами, заработной платой и богатством. По его словам, шансы людей преуспеть в жизни "зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов".

Как указал Гутерреш, для многих, особенно для коренных народов, мигрантов, беженцев и различных меньшинств, неравенство означает дискриминацию, злоупотребления и отсутствие доступа к правосудию. Такое неравенство является прямым посягательством на права человека, заявил он.

"Еще до пандемии COVID-19 многие люди во всем мире понимали, что неравенство подрывает их жизненные перспективы и возможности. Они видели, что мир вышел из равновесия. Они чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Они видели, как в результате экономической политики ресурсы направляются вверх к привилегированному меньшинству", — заявил Гутерреш.

По его словам, миллионы людей на всех континентах вышли на улицы, чтобы их голоса были услышаны.