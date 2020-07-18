https://ria.ru/20200718/1574537883.html
Генсек ООН заявил о сосредоточении у 26 человек половины богатств в мире
Двадцать шесть богатейших жителей Земли обладают столькими же благами, сколько половина населения планеты, более 70 процентов людей на земном шаре живут в... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:16
2020-07-18T23:31
антониу гутерреш
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155937/27/1559372745_0:138:2980:1815_1400x0_80_0_0_2f27488d8aae0e0f06627deb9c2ccdea.jpg
https://ria.ru/20200718/1574537034.html
https://ria.ru/20200520/1571706177.html
Мураз Аджоев
Генсек должен ответить на вопрос - «Что делать?», а не говорить о том, что давно уже известно международному сообществу внутри и вне этой ООН.
103
Весельчак У
Г.Уэллс. Претворяется в жизнь один из этапов "Комитета-300", больше известен, как "правило золотого миллиарда", из которых 1 млн - хозяева мира, 999 млн - обслуга. Коронавирус это один из этапов, "комитет" захотел проверить, как назначенные "пастухи" управляют своими "стадами". Не подчинились Швеция, Швейцария и Беларусь. В остальных странах, добровольно-принудительное тюремное заключение, прошло успешно.
103
52
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155937/27/1559372745_0:138:2980:1815_1400x0_80_0_0_2f27488d8aae0e0f06627deb9c2ccdea.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155937/27/1559372745_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4d1f6e0cfdcf31f080573f2d5c28ecb0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155937/27/1559372745_499:121:2426:2048_1400x0_80_0_0_3330712351e64af978d43369f13a6961.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антониу гутерреш, оон, в мире
ООН, 18 июл — РИА Новости.
Двадцать шесть богатейших жителей Земли обладают столькими же благами, сколько половина населения планеты, более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства, заявил генсек ООН
Антониу Гутерреш.
Генсек в субботу по видеосвязи выступает с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе
, который родился 18 июля 1918 года.
"Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70 процентов населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты", — сказал Гутерреш
.
Он указал, что неравенство измеряется не только доходами, заработной платой и богатством. По его словам, шансы людей преуспеть в жизни "зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов".
Как указал Гутерреш, для многих, особенно для коренных народов, мигрантов, беженцев и различных меньшинств, неравенство означает дискриминацию, злоупотребления и отсутствие доступа к правосудию. Такое неравенство является прямым посягательством на права человека, заявил он.
"Еще до пандемии COVID-19 многие люди во всем мире понимали, что неравенство подрывает их жизненные перспективы и возможности. Они видели, что мир вышел из равновесия. Они чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Они видели, как в результате экономической политики ресурсы направляются вверх к привилегированному меньшинству", — заявил Гутерреш.
По его словам, миллионы людей на всех континентах вышли на улицы, чтобы их голоса были услышаны.
"Общим фактором являлось высокое и растущее неравенство", — заявил он.