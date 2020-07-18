https://ria.ru/20200718/1574537857.html
Найденный рабочими в Москве "снаряд" оказался строительным инструментом
Предмет, похожий на снаряд, который обнаружили на стройплощадке на юге Москвы, оказался глубинным вибратором для бетона, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:15
2020-07-18T20:17
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия