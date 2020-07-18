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Найденный рабочими в Москве "снаряд" оказался строительным инструментом
Предмет, похожий на снаряд, который обнаружили на стройплощадке на юге Москвы, оказался глубинным вибратором для бетона, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:17
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Найденный рабочими в Москве "снаряд" оказался строительным инструментом

17:15 18.07.2020 (обновлено: 20:17 18.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСтройплощадка
Стройплощадка
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Стройплощадка. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Предмет, похожий на снаряд, который обнаружили на стройплощадке на юге Москвы, оказался глубинным вибратором для бетона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предмет, похожий на снаряд, который нашли по адресу Каширское шоссе, дом 49, не подтвердился. Им оказался глубинный вибратор для бетона", - рассказал собеседник агентства.
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МоскваПроисшествия
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