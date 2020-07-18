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В ООН предложили заключить новый общественный договор на фоне пандемии
Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил заключить новый общественный договор, чтобы построить более равноправный мир, на фоне пандемии коронавируса. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В ООН предложили заключить новый общественный договор на фоне пандемии

17:06 18.07.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкЛюди в масках
Люди в масках
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Люди в масках. Архивное фото
ООН, 18 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил заключить новый общественный договор, чтобы построить более равноправный мир, на фоне пандемии коронавируса.
Генсек в субботу по видеосвязи выступает с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе, который родился 18 июля 1918 года.
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"COVID-19 — это трагедия для всего человечества. Но она также дает нам редкий шанс. Возможность построить более равноправный и устойчивый мир", - сказал Гутерреш.
"Реагирование на пандемию и на предшествовавшее ей повсеместное недовольство должно основываться на новом общественном договоре и новом глобальном договоре, которые создают равные возможности для всех и обеспечивают уважение прав и свобод каждого", - подчеркнул он.
По его словам, новый общественный договор внутри общества позволит молодежи жить в достойных условиях, обеспечит женщинам те же перспективы и возможности, что и мужчинам, защитит больных, уязвимых и представителей меньшинств.
"Образование и цифровые технологии должны быть двумя мощными факторами, открывающими и уравнивающими возможности. Правительства должны уделять приоритетное внимание равному доступу, от обучения в раннем возрасте до непрерывного образования", - заявил он.
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Как отметил Гутерреш, чтобы обеспечить качественное образование для всех, необходимо к 2030 году более чем вдвое увеличить расходы на образование в странах с низким и средним уровнем дохода, доведя их до 3 триллионов долларов в год.
"Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами, должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты на основе равных прав и возможностей для всех", - заявил Гутерреш.
По его словам, регулирование рынка труда в сочетании с конструктивным диалогом между работодателями и трудящимися может способствовать улучшению оплаты и условий труда.
По мнению генсека ООН, мировая политико-экономическая система не обеспечивает жизненно важные глобальные общественные блага, такие как общественное здравоохранение, действия по борьбе с изменением климата, устойчивое развитие, мир.
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"Пандемия COVID-19 обнаружила печальный разрыв между собственными интересами и интересами общества, а также огромные пробелы в структурах управления и этических рамках. Чтобы ликвидировать эти пробелы и сделать возможным заключение нового общественного договора, нам нужен новый глобальный договор, обеспечивающий более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне", - сказал генсек.
По его словам, новая модель глобального управления должна основываться на всестороннем, всеохватном и равном участии в работе мировых учреждений.
"В противном случае мы столкнемся с еще большим неравенством и отсутствием солидарности, подобными тем, которые мы наблюдаем сегодня в ходе разрозненного глобального реагирования на пандемию COVID-19", - заключил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешНельсон МанделаАфрикаООНВ мире
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