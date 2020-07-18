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В ООН заявили о сохраняющемся в мире наследии колониализма
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о сохраняющемся в мире наследии колониализма. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:05
антониу гутерреш
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РИА Новости
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353
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антониу гутерреш, нельсон мандела, африка, оон, в мире

В ООН заявили о сохраняющемся в мире наследии колониализма

17:05 18.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 18 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о сохраняющемся в мире наследии колониализма.
Генсек выступает в субботу по видеосвязи с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе, который родился 18 июля 1918 года.
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"Глобальный Север, в частности, мой родной европейский континент, на протяжении веков насаждал колониальное управление во многих странах глобального Юга путем насилия и принуждения. Колониализм породил огромное неравенство внутри стран и между ними, в том числе ужасы трансатлантической работорговли и режима апартеида… в Южной Африке", - сказал Гутерреш.
Он напомнил, что создание ООН после Второй мировой войны было основано на новом глобальном консенсусе в отношении равенства и человеческого достоинства.
"По миру прокатилась волна деколонизации. Но давайте не будем себя обманывать: наследие колониализма еще дает о себе знать", - заявил генсек.
Об этом, по его мнению, свидетельствуют экономическая и социальная несправедливость, рост преступлений на почве ненависти и ксенофобии, а также "сохраняющийся институционализированный расизм и идея превосходства белой расы".
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"Мы видим это в глобальной торговой системе. Страны, которые были колонизированы, в большей степени подвержены риску оказаться ограниченными производством сырья и низкотехнологичных товаров", - отметил генсек, назвав это новой формой колониализма.
Он указал, что остатки колониализма проявляются и в глобальной системе отношений между властями. "Африка стала двойной жертвой. Во-первых, как объект колониального проекта. Во-вторых, африканские страны недопредставлены в международных учреждениях, которые были созданы после Второй мировой войны, до того как большинство из них обрело независимость", - заявил Гутерреш.
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"Страны, преуспевшие 70 лет назад, отказываются рассматривать реформы, необходимые для изменения властных отношений в международных учреждениях. В качестве примера можно привести состав Совета Безопасности ООН и советов директоров учреждений Бреттон-Вудской системы и право голоса в них", - указал он.
"Неравенство начинается с самого верха: в мировых учреждениях. Решение проблемы неравенства должно начинаться с их реформирования", - отметил генсек ООН.
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Антониу ГутеррешНельсон МанделаАфрикаООНВ мире
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