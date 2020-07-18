Генсек ООН призвал уравнять число женщин и мужчин на руководящих постах

"Мы живем в мире, где доминируют мужчины, и в культурной среде, в которой доминируют мужчины. Повсюду женщины находятся в худшем положении, чем мужчины, просто потому, что они женщины", - сказал Гутерреш.

По его мнению, неравенство и дискриминация сейчас являются нормой. "Насилие в отношении женщин, включая фемицид, приобрело масштаб эпидемии", - заявил он.

Как указал Гутерреш, по всему миру женщины до сих пор не могут занимать высокие должности в правительствах и в советах директоров корпораций. "Менее одного из десяти мировых лидеров — женщины", - отметил он.