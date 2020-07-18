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Генсек ООН призвал уравнять число женщин и мужчин на руководящих постах
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал сделать равным число женщин и мужчин на руководящих должностях. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:01
антониу гутерреш
нельсон мандела
африка
оон
в мире
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лучше оставить все как есть. чтобы на должность назначали не из-за наличия вагины, а из-за профессиональных качеств.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:240:2716:1768_1400x0_80_0_0_736a6623e75460762c40bbba16a83c03.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
антониу гутерреш, нельсон мандела, африка, оон, в мире

Генсек ООН призвал уравнять число женщин и мужчин на руководящих постах

17:01 18.07.2020
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / K.M. Chaudary
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 18 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал сделать равным число женщин и мужчин на руководящих должностях.
Генсек выступает по видеосвязи с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе, который родился 18 июля 1918 года.
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"Мы живем в мире, где доминируют мужчины, и в культурной среде, в которой доминируют мужчины. Повсюду женщины находятся в худшем положении, чем мужчины, просто потому, что они женщины", - сказал Гутерреш.
По его мнению, неравенство и дискриминация сейчас являются нормой. "Насилие в отношении женщин, включая фемицид, приобрело масштаб эпидемии", - заявил он.
Как указал Гутерреш, по всему миру женщины до сих пор не могут занимать высокие должности в правительствах и в советах директоров корпораций. "Менее одного из десяти мировых лидеров — женщины", - отметил он.
"Я включил обеспечение гендерного равенства в число главных приоритетов, и гендерный паритет на высших должностях ООН теперь стал реальностью. Я настоятельно призываю всех лидеров сделать то же самое", - заявил Гутерреш.
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Антониу ГутеррешНельсон МанделаАфрикаООНВ мире
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лучше оставить все как есть. чтобы на должность назначали не из-за наличия вагины, а из-за профессиональных качеств.
18 июля, 17:04
Damir Aliev
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