В Палестине выявили 532 новых случая COVID-19

"Трое пациентов скончались за минувшие сутки, выявлены 532 новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных составило 9587 человек. Из них 7759 человек болеют в настоящий момент", - заявила эль-Кела.

"Семнадцать пациентов находятся в реанимации, из них шесть больных нуждаются в искусственной вентиляции лёгких", - добавила она.