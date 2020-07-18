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В Палестине выявили 532 новых случая COVID-19
Трое пациентов с COVID-19 скончались в Палестине за сутки, выявлены 532 новых случая заражения, сообщила в субботу на брифинге министр здравоохранения Палестины РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, воз, палестина

В Палестине выявили 532 новых случая COVID-19

17:01 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
ГАЗА, 18 июл - РИА Новости. Трое пациентов с COVID-19 скончались в Палестине за сутки, выявлены 532 новых случая заражения, сообщила в субботу на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Трое пациентов скончались за минувшие сутки, выявлены 532 новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных составило 9587 человек. Из них 7759 человек болеют в настоящий момент", - заявила эль-Кела.
"Семнадцать пациентов находятся в реанимации, из них шесть больных нуждаются в искусственной вентиляции лёгких", - добавила она.
Число умерших с диагнозом "коронавирус" в Палестине достигло к сегодняшнему дню 58 человек.
Колбы
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗПалестина
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