В Палестине выявили 532 новых случая COVID-19

ГАЗА, 18 июл - РИА Новости. Трое пациентов с COVID-19 скончались в Палестине за сутки, выявлены 532 новых случая заражения, сообщила в субботу на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Трое пациентов скончались за минувшие сутки, выявлены 532 новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных составило 9587 человек. Из них 7759 человек болеют в настоящий момент", - заявила эль-Кела.
"Семнадцать пациентов находятся в реанимации, из них шесть больных нуждаются в искусственной вентиляции лёгких", - добавила она.
Число умерших с диагнозом "коронавирус" в Палестине достигло к сегодняшнему дню 58 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.