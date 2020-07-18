https://ria.ru/20200718/1574537465.html
Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
Более шести тысяч военнослужащих Таманской дивизии были подняты в рамках масштабных учений Министерства обороны РФ. Почти 600 единиц военной техники: танки, ракетные системы, гаубицы, БТР, огнеметные системы – совершили марш на полигон "Алабино".
2020-07-18T17:03
2020-07-18T17:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
Более шести тысяч военнослужащих Таманской дивизии были подняты в рамках масштабных учений Министерства обороны РФ. Почти 600 единиц военной техники: танки, ракетные системы, гаубицы, БТР, огнеметные системы – совершили марш на полигон "Алабино".
2020-07-18T17:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
Более шести тысяч военнослужащих Таманской дивизии были подняты в рамках масштабных учений Министерства обороны РФ. Почти 600 единиц военной техники: танки, ракетные системы, гаубицы, БТР, огнеметные системы – совершили марш на полигон "Алабино".
2020-07-18T17:03
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PT0M48S
Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
Более шести тысяч военнослужащих Таманской дивизии были подняты в рамках масштабных учений Министерства обороны РФ. Почти 600 единиц военной техники: танки, ракетные системы, гаубицы, БТР, огнеметные системы – совершили марш на полигон "Алабино".