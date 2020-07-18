Боевая тревога: учения в Таманской дивизии

1717

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Более шести тысяч военнослужащих Таманской дивизии были подняты в рамках масштабных учений Министерства обороны РФ. Почти 600 единиц военной техники: танки, ракетные системы, гаубицы, БТР, огнеметные системы – совершили марш на полигон "Алабино".