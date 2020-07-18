Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574537465.html
Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
Более шести тысяч военнослужащих Таманской дивизии были подняты в рамках масштабных учений Министерства обороны РФ. Почти 600 единиц военной техники: танки, ракетные системы, гаубицы, БТР, огнеметные системы – совершили марш на полигон "Алабино".
2020-07-18T17:01
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574537226_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_27c92eb8d58cd17c07a3fa0f3985c0c9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
Более шести тысяч военнослужащих Таманской дивизии были подняты в рамках масштабных учений Министерства обороны РФ. Почти 600 единиц военной техники: танки, ракетные системы, гаубицы, БТР, огнеметные системы – совершили марш на полигон "Алабино".
2020-07-18T17:03
true
PT0M48S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574537226_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_27c92eb8d58cd17c07a3fa0f3985c0c9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574537226_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_7a76cc193279e396b3fd1aa61efcb197.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574537226_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_f468b76d9e2ee8452a4a5d40d9c0245e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, видео, безопасность, в мире
Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
Более шести тысяч военнослужащих Таманской дивизии были подняты в рамках масштабных учений Министерства обороны РФ. Почти 600 единиц военной техники: танки, ракетные системы, гаубицы, БТР, огнеметные системы – совершили марш на полигон "Алабино".
2020-07-18T17:03
true
PT0M48S

Боевая тревога: учения в Таманской дивизии

17:03 18.07.2020
1717
Более шести тысяч военнослужащих Таманской дивизии были подняты в рамках масштабных учений Министерства обороны РФ. Почти 600 единиц военной техники: танки, ракетные системы, гаубицы, БТР, огнеметные системы – совершили марш на полигон "Алабино".
10841129
Рекомендуем
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Сергей Шойгу на отдыхе
Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii) внутри клетки
Раскрыт механизм поражения человека опасным паразитом
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
Пожар в одном из крупнейших готических соборов Франции
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
Мы все умрём. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?
Мы все умрём. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?
3D модель ледокола Лидер
"Новый хозяин Севера": почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике
Сотрудники сил безопасности в Триполи, Ливия
Правительство нацсогласия Ливии пообещало отпустить двух россиян
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве избили полицейского
В Красногорске акватории реки Москва в районе улицы Центральной затонул частный буксир Январь
В Москву-реку попало топливо с затопленного судна
Участники съезда партии ЛДПР
Жириновский спрогрозировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Казино
Украина станет новым Лас-Вегасом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
Лента новостейМолния