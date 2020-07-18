https://ria.ru/20200718/1574537288.html
Пулково работает в штатном режиме после проверки сообщения о минировании
Петербургский аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:53
2020-07-18T16:53
пулково (аэропорт)
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https://ria.ru/20200718/1574530162.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1400x0_80_0_0_2a36971b15f2d09a94a1d7bdef8f4aef.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт)