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Пулково работает в штатном режиме после проверки сообщения о минировании
Петербургский аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:53
пулково (аэропорт)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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пулково (аэропорт)

Пулково работает в штатном режиме после проверки сообщения о минировании

16:53 18.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
Ранее сообщалось, что в субботу днем в связи с анонимным сообщением на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и терминала "Пулково" полиция и служба авиационной безопасности начали проверку.
"В 14.55 проверка завершена. Аэропорт работает в штатном режиме", - заявили агентству в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что во вторник, среду, четверг и пятницу в "Пулково" также проводилась проверка после сообщений о "минировании". Угрозы оказались ложными.
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Пулково (аэропорт)
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