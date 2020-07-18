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Генсек ООН рассказал о "высвеченных" коронавирусом заблуждениях
Эпидемия коронавируса поставила человечество на колени, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T18:43
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569523314_571:642:3071:2048_1400x0_80_0_0_6c6df3326a09ff18d38d469f3556dae8.jpg
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, оон, в мире

Генсек ООН рассказал о "высвеченных" коронавирусом заблуждениях

16:43 18.07.2020 (обновлено: 18:43 18.07.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске на улице Нью-Йорка
Девушка в медицинской маске на улице Нью-Йорка
© РИА Новости / Татьяна Столярова
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ООН, 18 июл — РИА Новости. Эпидемия коронавируса поставила человечество на колени, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Мир находится в смятении. Экономика — в свободном падении. <...> Пандемия показала нашу хрупкость", — сказал он.
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Гутерреш отметил, что карантин обнажил проблемы, которые люди игнорировали на протяжении десятилетий. Речь идет о слабых местах систем здравоохранения, пробелах в социальной защите, структурном неравенстве, ухудшении состояния окружающей среды, климатическом кризисе.
Целые регионы, которые боролись с нищетой и достигли существенных результатов, за несколько месяцев отброшены назад на годы, подчеркнул генсек. Неравенство в некоторых странах усугубляется тем, что частные больницы и даже отдельные люди могут забрать себе бесценное оборудование.
По оценке Гутерреша, мир столкнулся с самой глубокой рецессией со времен Второй мировой войны и еще сотня миллионов человек могут погрузиться в крайнюю нищету.
"На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов", — посетовал он.
COVID-19, по словам генсека, показал, что люди заблуждались по многим фундаментальным вопросам.
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"Он высвечивает повсеместные заблуждения и обман: что свободные рынки могут обеспечить всеобщее здравоохранение, <...> что мы живем в пострасистском мире, что все мы в одной лодке. На самом деле, хотя все мы оказались в одном море, очевидно, что одни бороздят его на суперъяхтах, в то время как другие цепляются за плавающие обломки", — сказал он.
При этом Гутерреш отметил, что пандемия дает человечеству шанс построить более равноправный и устойчивый мир.
"Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами, должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты на основе равных прав и возможностей для всех", — подчеркнул он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 13,8 миллиона человек, свыше 591 тысячи скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешООНВ мире
Популярные комментарии
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18 июля, 17:00
Vasya Ivanov
30342021
Правильнее сказать Западный мир..
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ВПВинни Пух
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