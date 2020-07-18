Генсек ООН рассказал о "высвеченных" коронавирусом заблуждениях

ООН, 18 июл — РИА Новости. Эпидемия коронавируса поставила человечество на колени, заявил генсек ООН Эпидемия коронавируса поставила человечество на колени, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш

"Мир находится в смятении. Экономика — в свободном падении. <...> Пандемия показала нашу хрупкость", — сказал он.

Гутерреш отметил, что карантин обнажил проблемы, которые люди игнорировали на протяжении десятилетий. Речь идет о слабых местах систем здравоохранения, пробелах в социальной защите, структурном неравенстве, ухудшении состояния окружающей среды, климатическом кризисе.

Целые регионы, которые боролись с нищетой и достигли существенных результатов, за несколько месяцев отброшены назад на годы, подчеркнул генсек. Неравенство в некоторых странах усугубляется тем, что частные больницы и даже отдельные люди могут забрать себе бесценное оборудование.

По оценке Гутерреша, мир столкнулся с самой глубокой рецессией со времен Второй мировой войны и еще сотня миллионов человек могут погрузиться в крайнюю нищету.

"На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов", — посетовал он.

COVID-19, по словам генсека, показал, что люди заблуждались по многим фундаментальным вопросам.

"Он высвечивает повсеместные заблуждения и обман: что свободные рынки могут обеспечить всеобщее здравоохранение, <...> что мы живем в пострасистском мире, что все мы в одной лодке. На самом деле, хотя все мы оказались в одном море, очевидно, что одни бороздят его на суперъяхтах, в то время как другие цепляются за плавающие обломки", — сказал он.

При этом Гутерреш отметил, что пандемия дает человечеству шанс построить более равноправный и устойчивый мир.

"Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами, должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты на основе равных прав и возможностей для всех", — подчеркнул он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 13,8 миллиона человек, свыше 591 тысячи скончались.