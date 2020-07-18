https://ria.ru/20200718/1574536926.html
Раскрыт механизм поражения человека опасным паразитом
Группа ученых из Университета Индианы выяснила, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Результаты исследования они опубликовали в журнале mBio. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:39
2020-07-18T17:30
открытия - риа наука
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наука
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РИА Новости
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открытия - риа наука, сша, наука
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости
. Группа ученых из Университета Индианы выяснила, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Результаты исследования они опубликовали в журнале mBio
.
В статье отмечается, что токсоплазмой заражено более половины человечества. Как правило, это происходит из-за употребления загрязненной воды или пищи. Причем проникновение паразита в ткани мозга может повлечь за собой тяжелые симптомы.
Токсоплазма может долгое время храниться в организме в виде цисты, но активируется при сниженном иммунитете, например при ВИЧ-инфекции.
Когда токсоплазма попадет в иммунные клетки, она заставляет их мигрировать по всему организму. Кроме того, она отключает сигнальную систему клетки-хозяина, из-за чего активируется белок IRE1, способствующий ее перемещению.
В ходе исследования ученые заражали токсполазмой клетки, в которых нет этого белка. В результате выяснилось, что они не двигаются.
Ранее ученые определили, что токсоплазма способна оказывать влияние на личность и поведение человека.