Раскрыт механизм поражения человека опасным паразитом

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Группа ученых из Университета Индианы выяснила, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Результаты исследования они опубликовали в журнале . Группа ученых из Университета Индианы выяснила, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Результаты исследования они опубликовали в журнале mBio

В статье отмечается, что токсоплазмой заражено более половины человечества. Как правило, это происходит из-за употребления загрязненной воды или пищи. Причем проникновение паразита в ткани мозга может повлечь за собой тяжелые симптомы.

Токсоплазма может долгое время храниться в организме в виде цисты, но активируется при сниженном иммунитете, например при ВИЧ-инфекции.

Когда токсоплазма попадет в иммунные клетки, она заставляет их мигрировать по всему организму. Кроме того, она отключает сигнальную систему клетки-хозяина, из-за чего активируется белок IRE1, способствующий ее перемещению.

В ходе исследования ученые заражали токсполазмой клетки, в которых нет этого белка. В результате выяснилось, что они не двигаются.