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Раскрыт механизм поражения человека опасным паразитом
Группа ученых из Университета Индианы выяснила, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Результаты исследования они опубликовали в журнале mBio. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:30
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РИА Новости
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353
60
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открытия - риа наука, сша, наука

Раскрыт механизм поражения человека опасным паразитом

16:39 18.07.2020 (обновлено: 17:30 18.07.2020)
10485
© MSUПаразит токсоплазма (Toxoplasma gondii) внутри клетки
Паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii) внутри клетки
© MSU
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Группа ученых из Университета Индианы выяснила, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Результаты исследования они опубликовали в журнале mBio.
В статье отмечается, что токсоплазмой заражено более половины человечества. Как правило, это происходит из-за употребления загрязненной воды или пищи. Причем проникновение паразита в ткани мозга может повлечь за собой тяжелые симптомы.
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3 июля 2019, 08:00РИА Наука
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Токсоплазма может долгое время храниться в организме в виде цисты, но активируется при сниженном иммунитете, например при ВИЧ-инфекции.
Когда токсоплазма попадет в иммунные клетки, она заставляет их мигрировать по всему организму. Кроме того, она отключает сигнальную систему клетки-хозяина, из-за чего активируется белок IRE1, способствующий ее перемещению.
В ходе исследования ученые заражали токсполазмой клетки, в которых нет этого белка. В результате выяснилось, что они не двигаются.
Ранее ученые определили, что токсоплазма способна оказывать влияние на личность и поведение человека.
4835315320
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Открытия - РИА НаукаСШАНаука
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