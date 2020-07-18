В Германии четырех солдат заподозрили в связях с турецкими националистами

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Служба военной контрразведки Германии (MAD) проводит расследование в отношении четырех солдат бундесвера, которых подозревают в членстве в турецкой ультраправой организации "Серые волки", сообщил телеканал ARD со ссылкой на ответ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.
Как следует из ответа правительства ФРГ, в одном случае речь идет о нарушении конституции, в трех других - о предполагаемых "экстремистских устремлениях".
Кроме того, в ответе правительства говорится о возможных связях членов "Серых волков" в Германии с турецкой разведывательной службой (MIT), а также о встречах участников организации с турецкими должностными лицами. В правительстве ФРГ полагают, что "существует вероятность, что подобные контакты турецкая национальная разведывательная организация может использовать для продвижения интересов разведки".
Представитель фракции Левой партии в бундестаге Улла Йелпке заявила, что от таких турецких группировок, как "Серые волки", исходит "большая угроза".
Федеральная служба защиты Конституции Германии (BfV) относит указанную турецкую группировку к числу иностранных правоэкстремистских организаций. Правительство ФРГ оценивает ее численность в 11 тысяч человек, однако эксперты полагают, что членов организации значительно больше.
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