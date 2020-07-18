В Германии четырех солдат заподозрили в связях с турецкими националистами

Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Служба военной контрразведки Служба военной контрразведки Германии (MAD) проводит расследование в отношении четырех солдат бундесвера, которых подозревают в членстве в турецкой ультраправой организации " Серые волки ", сообщил телеканал ARD со ссылкой на ответ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Как следует из ответа правительства ФРГ, в одном случае речь идет о нарушении конституции, в трех других - о предполагаемых "экстремистских устремлениях".

Кроме того, в ответе правительства говорится о возможных связях членов "Серых волков" в Германии с турецкой разведывательной службой ( MIT ), а также о встречах участников организации с турецкими должностными лицами. В правительстве ФРГ полагают, что "существует вероятность, что подобные контакты турецкая национальная разведывательная организация может использовать для продвижения интересов разведки".

Представитель фракции Левой партии в бундестаге Улла Йелпке заявила, что от таких турецких группировок, как "Серые волки", исходит "большая угроза".