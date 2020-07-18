В Калининграде мужчина погиб в скатившемся в реку автомобиле

"По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда организовано проведение доследственной проверки. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Личность мужчины установлена, им оказался 42-летний калининградец", - сказала Гацко.