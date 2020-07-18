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В Калининграде мужчина погиб в скатившемся в реку автомобиле
Следователи управления СК по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в извлеченном из реки автомобиле, сообщила РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:35
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
калининград
происшествия
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калининградская область
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде мужчина погиб в скатившемся в реку автомобиле

16:35 18.07.2020
3513
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 18 июл - РИА Новости. Следователи управления СК по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в извлеченном из реки автомобиле, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления Наталья Гацко.
Сообщение о том, что на глазах очевидцев в реку Преголю в районе набережной Генерала Карбышева в Калининграде с лодочного слипа скатился автомобиль и утонул, поступило в правоохранительные органы в субботу. Когда водолазы МЧС вытащили машину из воды, в салоне обнаружили тело мужчины.
"По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда организовано проведение доследственной проверки. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Личность мужчины установлена, им оказался 42-летний калининградец", - сказала Гацко.
Сотрудники МЧС
15 июля, 16:26
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1211901
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьКалининградПроисшествия
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