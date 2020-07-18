Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574536653.html
В Сербии число жертв коронавируса превысило 460 человек
Число жертв COVID-19 в Сербии с начала пандемии достигло 461 человека, за сутки выявлены 389 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сербия
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026172_0:0:2922:1645_1400x0_80_0_0_57c1dfda04af7371386991fd80330f83.jpg
https://rsport.ria.ru/20200718/1574529277.html
сербия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026172_0:0:2922:1645_1400x0_80_0_0_57c1dfda04af7371386991fd80330f83.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026172_0:0:2196:1646_1400x0_80_0_0_92d22096e785fdbc57ecb09b252ea693.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026172_200:0:1846:1646_1400x0_80_0_0_593cb57bb0198c9d4338c000533c2ee4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сербия, китай, сша

В Сербии число жертв коронавируса превысило 460 человек

16:29 18.07.2020
318
© РИА Новости / Министерство обороны РФРоссийские военные специалисты в Белграде
Российские военные специалисты в Белграде
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
БЕЛГРАД, 18 июл - РИА Новости. Число жертв COVID-19 в Сербии с начала пандемии достигло 461 человека, за сутки выявлены 389 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны.
С пятницы в Сербии из-за роста заболеваемости COVID-19 обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.
"За прошедшие 24 часа протестированы 7 648 человек, выявлены 389 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 20 498 человек. Скончались девять пациентов, всего умер 461 больной", - информирует минздрав.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 187 человек (максимум с начала пандемии - ред.)", - уточнили медики. Всего госпитализированы 4 776 больных.
Александр Вучич
Вчера, 11:52
Президент Сербии пошел учиться на баскетбольного тренера
Власти Сербии ранее сообщали, что в связи с разработкой вакцины против COVID-19 находятся в контакте с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияКитайСША
Рекомендуем
Лось в поселке Оннес, Якутия. Стоп-кадр видео
В Якутии собаки загнали раненого лося в частный двор
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
"Роскосмос" подтвердил данные о сверхбыстром полете "Прогресса" к МКС
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
В Пакистане при обрушении строящегося здания погибли три человека
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018
В Германии четырех солдат заподозрили в связях с турецкими националистами
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Палестине выявили 532 новых случая COVID-19
Автомобиль следственного комитета
В Калининграде мужчина погиб в скатившемся в реку автомобиле
Япония
В Японии выявили 655 новых случаев COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19
Полиция Мексики
В Мексике нашли тела 23 человек и сумки с останками
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал уравнять число женщин и мужчин на руководящих постах
Врач в госпитале COVID-19
В Молдавии выявили 300 новых случаев COVID-19
Люди в масках
В ООН предложили заключить новый общественный договор на фоне пандемии
Паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii) внутри клетки
Раскрыт механизм поражения человека опасным паразитом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
В ООН заявили о сохраняющемся в мире наследии колониализма
Девушка в медицинской маске на улице Нью-Йорка
Генсек ООН рассказал о "высвеченных" коронавирусом заблуждениях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13В Румынии число случаев COVID-19 достигло 36 691
13:11Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку
13:10На Кубани могут возобновить работу около 530 бассейнов и 20 аквапарков
13:08Горящий собор Святых Петра и Павла во Франции сняли на видео
13:04В Иране число случаев COVID-19 превысило 270 тысяч
13:00В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 193
12:57В Москве избили полицейского
12:56Деятели культуры попросили МГД о дополнительном финансировании
12:48В Филатовской больнице в Москве лечатся более 390 пациентов с COVID-19
12:37В больнице в Коммунарке лечатся почти 300 пациентов
12:32Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана
12:29В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:27В Ростове откачали воду из домов после паводка
12:23В парижском аэропорту Орли загорелся автобус
12:20Умер основатель журнала Time Out
12:17Севастополь направит вторую археологическую экспедицию в Сирию
12:12Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
12:08Иран отправил во Францию самописцы со сбитого украинского самолета
12:04Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами
12:04В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 20 человек
Лента новостейМолния