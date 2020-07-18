"Роскосмос" подтвердил данные о сверхбыстром полете "Прогресса" к МКС

Ровно месяц назад эти же данные раскрыло НАСА. Таким образом, "Прогресс МС-15" должен добраться до МКС за 3 часа 21 минуту.

Это будет пятый полёт "Прогресса" к станции с использованием сверхбыстрой трёхчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем ее планируется применять на пилотируемых кораблях "Союз", которые в настоящее время летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме.