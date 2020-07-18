"Роскосмос" подтвердил данные о сверхбыстром полете "Прогресса" к МКС

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован в 17.26 мск 23 июля 2020 года. Его полет к Международной космической станции пройдет по т.н. "сверхбыстрой" двухвитковой схеме, стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента намечена в 20.47 мск +3 минуты", - сообщается на сайте госкорпорации.
Ровно месяц назад эти же данные раскрыло НАСА. Таким образом, "Прогресс МС-15" должен добраться до МКС за 3 часа 21 минуту.
Это будет пятый полёт "Прогресса" к станции с использованием сверхбыстрой трёхчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем ее планируется применять на пилотируемых кораблях "Союз", которые в настоящее время летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.