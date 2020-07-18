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"Роскосмос" подтвердил данные о сверхбыстром полете "Прогресса" к МКС
Роскосмос подтвердил данные НАСА о "сверхбыстрой" схеме полета к МКС российского грузового корабля "Прогресс МС-15", запуск которого планируется на 23 июля. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:29
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

"Роскосмос" подтвердил данные о сверхбыстром полете "Прогресса" к МКС

16:29 18.07.2020
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© NASAГрузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
© NASA
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскосмос подтвердил данные НАСА о "сверхбыстрой" схеме полета к МКС российского грузового корабля "Прогресс МС-15", запуск которого планируется на 23 июля.
"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован в 17.26 мск 23 июля 2020 года. Его полет к Международной космической станции пройдет по т.н. "сверхбыстрой" двухвитковой схеме, стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента намечена в 20.47 мск +3 минуты", - сообщается на сайте госкорпорации.
Ровно месяц назад эти же данные раскрыло НАСА. Таким образом, "Прогресс МС-15" должен добраться до МКС за 3 часа 21 минуту.
Это будет пятый полёт "Прогресса" к станции с использованием сверхбыстрой трёхчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем ее планируется применять на пилотируемых кораблях "Союз", которые в настоящее время летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
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