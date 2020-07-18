https://ria.ru/20200718/1574536600.html
В Якутии собаки загнали раненого лося в частный двор
Собаки в Якутии загнали в частный двор в поселке Оннес лося, бежавшего из-за лесных пожаров, животное осталось без рогов, но смогло скрыться в сторону леса,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:28
2020-07-18T16:28
республика саха (якутия)
происшествия
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республика саха (якутия)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), происшествия
ЯКУТСК, 18 июл – РИА Новости.
Собаки в Якутии
загнали в частный двор в поселке Оннес лося, бежавшего из-за лесных пожаров, животное осталось без рогов, но смогло скрыться в сторону леса, сообщает дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Якутии.
В соцсетях появились фото и видео, на которых видно, как стая собак загнала лося во двор жилого дома в поселке Оннес Амгинского района. Как отметили власти, местная полиция с инспекторами охраны окружающей среды провели расследование.
По информации Амгинской инспекции государственного экологического надзора, ранним утром лось переправился вплавь с противоположного берега реки Амга и попытался обойти по окраине поселок, но был замечен дворовыми собаками. Те находились в это время без привязи и погнались за ним.
"На видео видно, что лось является молодой особью, трехлетком. Уходя от преследования, он забежал во двор одного из домов и ударился о натянутый провод для сушки белья, который срезал его неокрепшие панты. Гонимый собаками окровавленный зверь вбежал в соседний двор, где был заснят на камеру телефона. К счастью, он смог выскочить на улицу и убежать от собак в сторону леса в направлении речки Дьыбадаах", - рассказали в департаменте.
Как отметили в ведомстве, причиной выхода животного в населенный пункт мог стать лесной пожар в 40 километрах от поселка. "Подобного рода явления, когда животные покидают места обычного обитания из-за пожаров и наводнений и заходят в населенные пункты, являются нередкими", - добавили власти.