В Якутии собаки загнали раненого лося в частный двор

"На видео видно, что лось является молодой особью, трехлетком. Уходя от преследования, он забежал во двор одного из домов и ударился о натянутый провод для сушки белья, который срезал его неокрепшие панты. Гонимый собаками окровавленный зверь вбежал в соседний двор, где был заснят на камеру телефона. К счастью, он смог выскочить на улицу и убежать от собак в сторону леса в направлении речки Дьыбадаах", - рассказали в департаменте.