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В Мексике нашли тела 23 человек и сумки с останками
Массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики, говорится в сообщении, опубликованном на... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:16
халиско
мексика
в мире
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халиско, мексика, в мире

В Мексике нашли тела 23 человек и сумки с останками

16:14 18.07.2020 (обновлено: 16:16 18.07.2020)
2312
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики
Полиция Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Мексики. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики, говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной прокуратуры.
Как сообщается, тела обнаружили на территории поселения Эль-Педрегаль в муниципалитете Эль-Сальто в рамках операции по поиску пропавших без вести людей.
"До этой пятницы сотрудникам, которые работают в этой точке, удалось обнаружить 23 тела, а также четыре сумки с разными останками, три тела уже опознаны", - говорится в пресс-релизе.
Это уже не первое захоронение, найденное в штате.
Замглавы МВД Мексики Алехандро Энсинас сообщил в январе, что более 60 тысяч человек пропали без вести в стране с 2006 года, когда началась так называемая война с наркокартелями, по 2019 год - почти 97,5% от общего числа исчезнувших в Мексике с 1964 по 2019 год. Кроме того, есть еще около восьми тысяч человек, дата исчезновения которых остается неизвестной.
Сотрудники правоохранительных органов США
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