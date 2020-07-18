В Мексике нашли тела 23 человек и сумки с останками

"До этой пятницы сотрудникам, которые работают в этой точке, удалось обнаружить 23 тела, а также четыре сумки с разными останками, три тела уже опознаны", - говорится в пресс-релизе.

Замглавы МВД Мексики Алехандро Энсинас сообщил в январе, что более 60 тысяч человек пропали без вести в стране с 2006 года, когда началась так называемая война с наркокартелями, по 2019 год - почти 97,5% от общего числа исчезнувших в Мексике с 1964 по 2019 год. Кроме того, есть еще около восьми тысяч человек, дата исчезновения которых остается неизвестной.