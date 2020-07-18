https://ria.ru/20200718/1574536146.html
В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:03
2020-07-18T16:03
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
горловка
украина
в мире
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Лилиана Жеманная
Потерь нет...
26
nakιs Kamakιs
В Эстонии про него сложат песню. Пал смертью храбрых в чуждой ему стране в борьбе с русскими. Жертва эстонской пропаганды и руссофобии.
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донецкая народная республика
горловка
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире
ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости.
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин
заявил, что под Горловкой в Донбассе
обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
В понедельник украинские силовики заявили, что военный погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево. Во время его эвакуации погиб военный медик, также пострадали еще двое военных. Украинская прокуратура по данному факту начала расследование.
В ДНР утверждают, что это была попытка украинских диверсантов приблизиться к позициям ополчения. В Народной милиции республики подвергли критике версию Киева, что в Донбассе погиб военный медик, поскольку, по данным ведомства, при нем было найдено вооружение производства стран НАТО и документы гражданина Эстонии
. Тела обоих погибших были переданы на подконтрольную Киеву территорию. В пятницу в Киеве заявили, что ополченцы блокируют поиск еще одного силовика, раненного в районе поселка Зайцево.
"По запросу украинской стороны в СЦКК
о поиске третьего тела, нами был продолжен осмотр места подрыва диверсионно-разведывательной группы, и был обнаружен труп очередного диверсанта", - сказал Басурин.
По его словам, сейчас проводится идентификация его личности и прорабатывается вопрос о передаче погибшего на подконтрольную Киеву территорию. Басурин отметил, что рядом с телом было найдено оружие. "Также при нем была найдена радиостанция Моторолла, а в районе обнаружения тела в радиусе 20 метров - следы крови, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не сразу, а был ранен и пытался связаться по радиосвязи с командованием с призывом о помощи", - добавил Басурин.
Власти Украины
в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.