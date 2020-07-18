В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного

В понедельник украинские силовики заявили, что военный погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево. Во время его эвакуации погиб военный медик, также пострадали еще двое военных. Украинская прокуратура по данному факту начала расследование.

По его словам, сейчас проводится идентификация его личности и прорабатывается вопрос о передаче погибшего на подконтрольную Киеву территорию. Басурин отметил, что рядом с телом было найдено оружие. "Также при нем была найдена радиостанция Моторолла, а в районе обнаружения тела в радиусе 20 метров - следы крови, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не сразу, а был ранен и пытался связаться по радиосвязи с командованием с призывом о помощи", - добавил Басурин.