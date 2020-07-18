В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика

"Благодаря совместной работе Народной милиции и силовых ведомств республики был обеспечен безопасный переход очередного украинского военнослужащего на нашу сторону. Им является топогеодезист-наводчик минометного взвода 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар", рядовой Скидан", - сказал Басурин.