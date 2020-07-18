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В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика
Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:02
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
нато
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, нато, в мире

В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика

16:02 18.07.2020
9323
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный . Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Благодаря совместной работе Народной милиции и силовых ведомств республики был обеспечен безопасный переход очередного украинского военнослужащего на нашу сторону. Им является топогеодезист-наводчик минометного взвода 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар", рядовой Скидан", - сказал Басурин.
По его словам, украинский военнослужащий подтвердил информацию Народной милиции ДНР о нахождении в Донбассе "наёмников из стран НАТО".
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9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
13232002
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаНАТОВ мире
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