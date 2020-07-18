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Рапота рассказал о новых проектах Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал журналистам на пресс-конференции, посвященной Дню Союзного государства в рамках XXIX международного... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T15:55
союзное государство
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россия, григорий рапота, витебск, китай, белоруссия, в мире

Рапота рассказал о новых проектах Союзного государства

15:54 18.07.2020 (обновлено: 15:55 18.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал журналистам на пресс-конференции, посвященной Дню Союзного государства в рамках XXIX международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске, о крупных проектах, которые планируется реализовать, а также о том, что заинтересовало его во время визита на Витебщину, передает Sputnik.

Сложности со льном

"Обычно моя работа на "Славянском базаре" состоит из двух частей: традиционной и нетрадиционной. В рамках первой я посещаю концерт, провожу пресс-конференцию и различные встречи. Нетрадиционная же часть состоит в возможности познакомиться с Витебской областью, ее промышленностью, сельским хозяйством и извлечь из этого знакомства с пользу для союзных отношений", – приводятся в материале слова Рапоты.
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В этом году госсекретарь съездил в Оршу, посетил новый логистический центр, посмотрел модернизированную взлетную полосу и новый авиационный терминал, познакомился с работой Дубровенского льнозавода.

"Мы давно пытаемся наладить взаимодействие между Беларусью и Россией в этой отрасли, но пока не выходит. Вот ездили, пытались разобраться, поскольку тема развития льноводства постоянно поднимается и депутатами, и финансистами, и различными специалистами, ведь все понимают, что эта отрасль приходит в упадок", – рассказал Рапота.

Он отметил, что у Союзного государства есть определенный бюджет, который можно использовать. Но если в Постоянный Комитет приходят специалисты из других отраслей и досконально знают, для чего им нужны деньги, а также могут это сформулировать, то в льноводстве четких программ пока нет, сказал госсекретарь.
По его словам, чиновники никак не могут "нащупать самое важное звено", благодаря которому удастся "вытащить" отрасль. Еще в 2013 году была сформулирована программа Союзного государства по льну, но министерства финансов и экономики двух стран документ не поддержали. "Чтобы понять, как поставить отрасль на ноги, мы провели серию консультаций с российскими производителями, я посетил льнозавод в Беларуси, где получил множество интересной информации. Сейчас мы попытаемся все это обобщить и понять, где нужна помощь", – заметил госсекретарь.
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При этом он подчеркнул, что на данный момент просматриваются два проблемных момента: формирование потребительского рынка – здесь есть чему поучиться у зарубежных коллег, а также выращивание сортов, которые давали бы больший выход продукции.

Двенадцать проектов

Рапота отметил, что Постоянный Комитет ищет новые проекты для осуществления. Сейчас Союзное государство реализует 12 программ – часть из них завершится этом году, а еще часть – в следующем. "Нужно пополнять этот список и даже увеличивать его. Поэтому мы призываем вносить свой вклад и предлагать идеи", – заявил госсекретарь.
Он подчеркнул, что предложения могут поступать не только от министерств, но и от коллективов, а также от граждан. Интересные проекты будут рассмотрены и поддержаны, ведь взаимодействие между двумя странами – это возможность лучше узнать и понять друг друга.
Рапота привел в пример Брестский мемориал - один из крупных проектов, которое реализует Союзное государство, где постоянно открываются новые экспозиции.
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"Это сложная и кропотливая работа не на один год. В проекте участвуют российские и белорусские реставраторы, музейщики, историки и другие специалисты. Несмотря на то что на него выделены большие деньги, проект еще долго будет продолжаться", – отметил секретарь.
У чиновников Союзного государства есть задумки по осуществлению совместных проектов в медицинской области, что особенно актуально сейчас. Кроме того, есть планы реализовать программу по радиационной безопасности.
Рассказал Рапота и о самом запомнившимся для него прошлогоднем проекте – взаимном признании виз.
"Эта проблема стояла давно. Если граждане наших стран могут свободно пересекать общую границу, то приезжие, у которых была виза либо Беларуси, либо России, могли пересечь границу только через пункты пропуска, а их у нас немного", – отметил он.
Поначалу Постоянный Комитет Союзного государства предложил сделать визу Беларуси и России по типу шенгенской, чтобы получивший ее свободно смог перемещаться через общую границу. Но затем белорусская сторона внесла проект о взаимном рассмотрении виз, который технически было намного проще реализовать. И после долгой работы, уже в этом году программа была реализована.
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Скоростные и сверхскоростные дороги

Госсекретарь также рассказал о проекте, который пока находится на стадии идеи, но вполне может быть реализован.
"Вопрос о скоростной и высокоскоростной железной дороге Санкт-Петербург – Гамбург, которая пройдет через Псковскую, Витебскую, Минскую, Бресткую области и дальше в Польшу и Германию. Идею подобного проекта сформулировала летом прошлого года Валентина Матвиенко. И чем дольше мы работаем над ним, тем больше понимаем, что он должна быть реализован", – сообщил Рапота.
По его словам, особенно интересны в это проекте два аспекта. Во-первых , это высокоскоростная грузопассажирская магистраль, составы на которой должны разгоняться до 350-400 км/час. Во-вторых, очень важно, что этот проект не бюджетный, он будет финансироваться за счет средств его участников, финансовых институтов. Бюджетные деньги в нем будут участвовать минимально.
Как отметил госсекретарь, проект полностью вписывается в планы российского правительства по созданию сети высокоскоростных магистралей, соединяющих восточную и европейскую части страны.
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Напомнил Рапота еще про один не менее амбициозный проект "Меридиан", сдвинувшийся недавно с мертвой точки, – автомобильную дорогу, которая должна соединить Китай и Европу. По задумке авторов, новая автотрасса должна взять на себя часть нагрузки Суэцкого канала, Северного морского пути и Транссибирской магистрали.
"Запланирована дорога была давно, в 2009 году, но дело не двигалось, пока проект не передали частным инвесторам, и после этого стройка пошла. Уже сделана документация, проведен землеотвод. Планируется к 2024 году соединиться с белорусскими дорогами", – поделился планами Рапота.
В заключение госсекретарь отметил, что сейчас полным ходом идет подготовка к седьмому форуму регионов двух стран. Уже прошло первое организационное заседание, формируется повестка и создается рабочая группа по его проведению.
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Союзное государствоРоссияГригорий РапотаВитебскКитайБелоруссияВ мире
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