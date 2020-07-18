https://ria.ru/20200718/1574535587.html
В Японии выявили 655 новых случаев COVID-19
Максимальное с 11 апреля число новых случаев заражения COVID-19 – 655 - выявлено в Японии в субботу, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T15:47
2020-07-18T15:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
токио
в мире
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, япония, токио, в мире