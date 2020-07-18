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В Японии выявили 655 новых случаев COVID-19
Максимальное с 11 апреля число новых случаев заражения COVID-19 – 655 - выявлено в Японии в субботу, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T15:47
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коронавирус covid-19, япония, токио, в мире

В Японии выявили 655 новых случаев COVID-19

15:47 18.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Плясункова Япония
Япония
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Максимальное с 11 апреля число новых случаев заражения COVID-19 – 655 - выявлено в Японии в субботу, сообщил телеканал NHK.
Это самый высокий показатель за сутки с 11 апреля, когда было выявлено 720 случаев. В пятницу в Токио был отмечен антирекорд по новым случаям заражения – 293 человека, в субботу показатель снизился незначительно: выявлено 290 новых случаев.
Всего число зараженных в стране достигло 25 тысяч 628 человек. Погибли 986 человек. Состояние 42 больных оценивается как тяжелое. Выздоровели 20 тысяч 24 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
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