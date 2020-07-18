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В Якутии с 20 июля возобновит работу национальный парк "Ленские столбы"
Национальный парк "Ленские столбы" в Якутии объявил о возобновлении работы с 20 июля, сообщается на официальной странице парка в Instagram. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T15:46
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республика саха (якутия)

В Якутии с 20 июля возобновит работу национальный парк "Ленские столбы"

15:46 18.07.2020
28
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНациональный природный парк"Ленские столбы" в Якутии
Национальный природный паркЛенские столбы в Якутии
© РИА Новости / Антон Денисов
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Национальный природный парк"Ленские столбы" в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Национальный парк "Ленские столбы" в Якутии объявил о возобновлении работы с 20 июля, сообщается на официальной странице парка в Instagram.
В 2018 году в Якутии был создан национальный парк "Ленские столбы". На территории парка площадью более 1,2 миллиона гектаров обитают 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. При этом сами Ленские столбы являются геологическими отложениями Кембрийского периода, то есть им порядка 500 миллионов лет. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
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"Мы с радостью объявляем об открытии парка, в частности самих Ленских столбов с посещением смотровой площадки с 20 июля (понедельник)", - рассказали в парке.
Отмечается, что в целях недопущения массового скопления экскурсии запрещены. Количество допускаемых посетителей сокращено до 125 человек в день.
Ранее сообщалось, что режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Якутии по 24 июля. Со 2 июля в регионе начался второй этап снятия ограничений, вместе с тем сохраняется масочный режим, не снимается запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания.
Исходя из ситуации с коронавирусом, власти планировали с 15 июля объявить о третьем этапе ослабления ограничений. Позже указом главы республики режим ограничительных мер продлен по 24 июля.
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