В Якутии с 20 июля возобновит работу национальный парк "Ленские столбы"

ЯКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Национальный парк "Ленские столбы" в Якутии объявил о возобновлении работы с 20 июля, сообщается на официальной странице парка в Национальный парк "Ленские столбы" в Якутии объявил о возобновлении работы с 20 июля, сообщается на официальной странице парка в Instagram

В 2018 году в Якутии был создан национальный парк "Ленские столбы". На территории парка площадью более 1,2 миллиона гектаров обитают 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. При этом сами Ленские столбы являются геологическими отложениями Кембрийского периода, то есть им порядка 500 миллионов лет. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО

"Мы с радостью объявляем об открытии парка, в частности самих Ленских столбов с посещением смотровой площадки с 20 июля (понедельник)", - рассказали в парке.

Отмечается, что в целях недопущения массового скопления экскурсии запрещены. Количество допускаемых посетителей сокращено до 125 человек в день.

Ранее сообщалось, что режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Якутии по 24 июля. Со 2 июля в регионе начался второй этап снятия ограничений, вместе с тем сохраняется масочный режим, не снимается запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания.