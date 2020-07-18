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Прокуратура проверит затопление буксира и разлив топлива в Красногорске
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с затоплением буксира в акватории Москвы-реки в подмосковном Красногорске,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T22:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногорск
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, происшествия

Прокуратура проверит затопление буксира и разлив топлива в Красногорске

15:40 18.07.2020 (обновлено: 22:10 18.07.2020)
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© АГН "Москва" / Мобильный репорт.Оперативные службы на месте затопленного буксира в акватории Москвы-реки в районе Красногорска
Оперативные службы на месте затопленного буксира в акватории Москвы-реки в районе Красногорска
© АГН "Москва" / Мобильный репорт.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с затоплением буксира в акватории Москвы-реки в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее МЧС по региону информировало, что двадцатиметровое судно затонуло в Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку. Образовалось радужное пятно на водной поверхности. Обстоятельства затопления судна уже выясняют следователи.
"Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
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