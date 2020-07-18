Прокуратура проверит затопление буксира и разлив топлива в Красногорске

"Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой", - говорится в сообщении.