В КБР проводят доследственную проверку после взрыва газа в жилом доме

НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту взрыва газа в квартире в Баксанском районе республики, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух детей, сообщает СУСК региона.
Ранее сообщалось, что утром в субботу по улице Свободы в городе Баксан произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Площадь возникшего в квартире пожара составила 200 квадратных метров, он был потушен в 7.10 мск. По данным регионального минздрава, пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, их могут перевезти на лечение в федеральный ожоговый центр в Нижний Новгород. Сообщалось, что прокуратура КБР по данному факту организовала проверку.
"Следственным управлением проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в квартире в городе Баксан. Следователями проведен осмотр места происшествия, совместно с представителями оперативных подразделений устанавливаются причины происшествия", - говорится в сообщении.