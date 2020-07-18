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В КБР проводят доследственную проверку после взрыва газа в жилом доме
Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту взрыва газа в квартире в Баксанском районе республики, в результате которого пострадали РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T15:30
кабардино-балкарская республика (кбр)
баксанский район
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
кабардино-балкарская республика (кбр), баксанский район, происшествия

В КБР проводят доследственную проверку после взрыва газа в жилом доме

15:30 18.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту взрыва газа в квартире в Баксанском районе республики, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух детей, сообщает СУСК региона.
Ранее сообщалось, что утром в субботу по улице Свободы в городе Баксан произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Площадь возникшего в квартире пожара составила 200 квадратных метров, он был потушен в 7.10 мск. По данным регионального минздрава, пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, их могут перевезти на лечение в федеральный ожоговый центр в Нижний Новгород. Сообщалось, что прокуратура КБР по данному факту организовала проверку.
"Следственным управлением проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в квартире в городе Баксан. Следователями проведен осмотр места происшествия, совместно с представителями оперативных подразделений устанавливаются причины происшествия", - говорится в сообщении.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Баксанский районПроисшествия
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