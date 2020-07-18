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СК начал проверку после затопления судна в Москве-реке
Следователи выясняют обстоятельства затопления судна в подмосковном Красногорске, сообщает старший помощник руководителя Московского межрегионального... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T22:10
следственный комитет россии (ск рф)
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москва
происшествия
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353
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

СК начал проверку после затопления судна в Москве-реке

15:22 18.07.2020 (обновлено: 22:10 18.07.2020)
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© АГН "Москва" / Мобильный репорт.Оперативные службы на месте затопленного буксира в акватории Москвы-реки в районе Красногорска
Оперативные службы на месте затопленного буксира в акватории Москвы-реки в районе Красногорска
© АГН "Москва" / Мобильный репорт.
Оперативные службы на месте затопленного буксира в акватории Москвы-реки в районе Красногорска
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства затопления судна в подмосковном Красногорске, сообщает старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее МЧС по региону сообщало, что двадцатиметровое судно затонуло в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку.
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Марковская добавила, что затонул частный буксир, пришвартованный к пирсу, а из-за утечки топлива на поверхности воды образовалось "радужное пятно".
"Организована доследственная проверка по факту затопления буксира в акватории Москвы-реки и розлива дизельного топлива", - говорится в сообщении.
Она добавила, что процессуальное решение примут по результатам проверки.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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