В Киеве сообщили о четырех украинцах, захваченных в Гвинейском заливе

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Среди моряков танкера, захваченного в Гвинейском заливе, четыре гражданина Украины, сейчас дипломаты ведут переговоры с судовладельцем, заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко.
Ранее стало известно, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. По данным портала компании Dryad Global, нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того. Интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером, сообщил, что пираты взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера.
"Среди захваченных моряков - четыре гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - заявил Коваленко в комментарии агентству "РБК-Украина".