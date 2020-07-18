В Киеве сообщили о четырех украинцах, захваченных в Гвинейском заливе

Ранее стало известно, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. По данным портала компании Dryad Global, нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того. Интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером, сообщил, что пираты взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера.