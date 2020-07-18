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В Киеве сообщили о четырех украинцах, захваченных в Гвинейском заливе
Среди моряков танкера, захваченного в Гвинейском заливе, четыре гражданина Украины, сейчас дипломаты ведут переговоры с судовладельцем, заявил начальник отдела... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T15:07
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россия, мид украины, нигерия, украина, в мире

В Киеве сообщили о четырех украинцах, захваченных в Гвинейском заливе

15:07 18.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Среди моряков танкера, захваченного в Гвинейском заливе, четыре гражданина Украины, сейчас дипломаты ведут переговоры с судовладельцем, заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко.
Ранее стало известно, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. По данным портала компании Dryad Global, нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того. Интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером, сообщил, что пираты взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера.
"Среди захваченных моряков - четыре гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - заявил Коваленко в комментарии агентству "РБК-Украина".
Ранее в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже сообщили РИА Новости, что посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане.
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РоссияМИД УкраиныНигерияУкраинаВ мире
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