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Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T22:40
сербия
сша
в мире
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А был ли мальчик???
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интересно что за секреты он передал? написал на салфетке название сайта с детской порнографией?
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сербия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
сербия, сша, в мире

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

15:05 18.07.2020 (обновлено: 22:40 18.07.2020)
26212
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.
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Согласно документам, которые РИА Новости передала директор по общественным связям Военно-морских сил США по северо-восточному региону Бет Бейкер, Бриггса подозревают в незаконном распространении секретных сведений, полученных с государственного компьютера.
В обвинительном заключении говорится, что 9 января прошлого года или примерно в это время офицер, находясь при исполнении служебных обязанностей на авиабазе "Оффатт" в Небраске, сознательно и без разрешения получил доступ к "электронному письму, содержащему секретную информацию".
При этом Бриггс имел основания считать, что эти данные можно было использовать для нанесения ущерба США или что они могли представлять ценность для иностранной державы. После этого, как говорится в документе, военнослужащий намеренно передал эти сведения "российскому гражданину". Уточнить, о ком идет речь, в ВМС США отказались.
Также отмечается, что Бриггс скрыл от начальства, что имел "близкие и продолжительные отношения" с иностранными гражданами.
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Популярные комментарии
А был ли мальчик???
18 июля, 15:47
Константин Иванов
6581002
интересно что за секреты он передал? написал на салфетке название сайта с детской порнографией?
18 июля, 15:23
Damir Aliev
18380005
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