Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.

Согласно документам, которые РИА Новости передала директор по общественным связям Военно-морских сил США по северо-восточному региону Бет Бейкер, Бриггса подозревают в незаконном распространении секретных сведений, полученных с государственного компьютера.

В обвинительном заключении говорится, что 9 января прошлого года или примерно в это время офицер, находясь при исполнении служебных обязанностей на авиабазе "Оффатт" в Небраске, сознательно и без разрешения получил доступ к "электронному письму, содержащему секретную информацию".

При этом Бриггс имел основания считать, что эти данные можно было использовать для нанесения ущерба США или что они могли представлять ценность для иностранной державы. После этого, как говорится в документе, военнослужащий намеренно передал эти сведения "российскому гражданину". Уточнить, о ком идет речь, в ВМС США отказались.