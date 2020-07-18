В Кабардино-Балкарии возобновят коллективные молитвы в мечетях

НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Коллективные молитвы, которые были прекращены из-за распространения коронавируса, возобновляются с субботы в мечетях Кабардино-Балкарии, сообщает региональное Духовное управление мусульман (ДУМ).
В пятницу в ДУМ прошло совещание с участием главного санитарного врача Кабардино-Балкарии Жирослана Пагова.
"Главный санитарный врач КБР сказал, что не видит препятствий с учетом правил безопасности снять карантин с мечетей… Муфтий Хазратали Дзасежев сообщил присутствующим, что Совет улемов ДУМ КБР принял решение с 18 июля открыть все мечети для совершения пятничной и пятикратной коллективной молитвы с учетом соблюдения правил посещения мечетей", - говорится в сообщении в аккаунте ДУМ в соцсети Instagram.
Отмечается, что верующие должны приходить в мечеть в масках, воздержаться от рукопожатий, молиться только на своих ковриках, расстояние между молящимися должно быть не мене 1,5 метра. Рекомендовано не посещать мечети людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания, а также не приводить с собой детей.
В Кабардино-Балкарии скончались 63 пациента с выявленным коронавирусом, в том числе одна медсестра, выявлен 5771 случай COVID-19, выздоровел 5251 человек. В госпиталях находятся 630 пациентов, из них 30 человек – в реанимации.
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