В Кабардино-Балкарии возобновят коллективные молитвы в мечетях

"Главный санитарный врач КБР сказал, что не видит препятствий с учетом правил безопасности снять карантин с мечетей… Муфтий Хазратали Дзасежев сообщил присутствующим, что Совет улемов ДУМ КБР принял решение с 18 июля открыть все мечети для совершения пятничной и пятикратной коллективной молитвы с учетом соблюдения правил посещения мечетей", - говорится в сообщении в аккаунте ДУМ в соцсети Instagram.

Отмечается, что верующие должны приходить в мечеть в масках, воздержаться от рукопожатий, молиться только на своих ковриках, расстояние между молящимися должно быть не мене 1,5 метра. Рекомендовано не посещать мечети людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания, а также не приводить с собой детей.