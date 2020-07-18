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Пулково пятый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании
Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:40
пулково (аэропорт)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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пулково (аэропорт), происшествия

Пулково пятый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании

14:40 18.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту "Пулково"
Самолет в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Самолет в аэропорту "Пулково". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
"В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службой авиационной безопасности согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет", - сказали в пресс-службе.
Во вторник, среду, четверг и пятницу в "Пулково" также проводились проверки после сообщений о "минировании". Угрозы оказались ложными.
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Пулково (аэропорт)Происшествия
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