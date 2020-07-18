ЛНР обвинила Киев в минировании района запланированного пункта пропуска

"По данным нашей разведки, боевики 25-й бригады (ВС Украины) установили 36 противотанковых мин к юго-востоку от моста в направлении населенного пункта Счастье (подконтрольный Киеву) поперек автодороги H21, которая регулярно используется для передвижения мирных жителей и патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - сообщил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.