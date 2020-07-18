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ЛНР обвинила Киев в минировании района запланированного пункта пропуска
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании территорий вблизи планируемого контактной группой РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:39
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, сцкк, луганская народная республика, луганская область, в мире

ЛНР обвинила Киев в минировании района запланированного пункта пропуска

14:39 18.07.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании территорий вблизи планируемого контактной группой к открытию пункта пропуска "Луганск-Счастье" в Донбассе.
По итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, прошедшего 8 июля, пресс-служба офиса президента Украины заявила, что участники заседания поддержали в течение следующих четырех месяцев открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили журналистам, что стартовали работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения, в том числе по обследованию и разминированию территорий.
"По данным нашей разведки, боевики 25-й бригады (ВС Украины) установили 36 противотанковых мин к юго-востоку от моста в направлении населенного пункта Счастье (подконтрольный Киеву) поперек автодороги H21, которая регулярно используется для передвижения мирных жителей и патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - сообщил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
Народная милиция призвала жителей города Счастье быть бдительными при нахождении в данном районе. По данным оборонного ведомства республики, информацию о минировании подтверждают и представители СММ ОБСЕ.
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9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСЦККЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьВ мире
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