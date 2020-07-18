Глава Окружного суда в Киеве заявил о давлении из-за заведенного дела

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершении которого правовым путем и в порядке, предусмотренном законом, буду доказывать свою правоту. Обыск в суде я расцениваю как очередную попытку давления на ОАСК и меня лично. Но я в отставку не пойду", - написал Вовк на своей странице в Facebook.