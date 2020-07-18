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Глава Окружного суда в Киеве заявил о давлении из-за заведенного дела
Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил о давлении на суд и на него лично из-за проведения обысков в ОАСК по "делам евромайдана". РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:37
виктор янукович
киев
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в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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виктор янукович, киев, украина, в мире

Глава Окружного суда в Киеве заявил о давлении из-за заведенного дела

14:37 18.07.2020
238
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи . Архивное фото
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил о давлении на суд и на него лично из-за проведения обысков в ОАСК по "делам евромайдана".
Ранее в пятницу пресс-служба суда сообщила, что правоохранители пришли к ним с обысками, одним из оснований для их проведения названы "дела евромайдана". После этого Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что Вовк и еще ряд сотрудников ОАСК получили статус подозреваемых. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, "которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе".
"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершении которого правовым путем и в порядке, предусмотренном законом, буду доказывать свою правоту. Обыск в суде я расцениваю как очередную попытку давления на ОАСК и меня лично. Но я в отставку не пойду", - написал Вовк на своей странице в Facebook.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
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