Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574533486.html
В Госдуме рассчитывают продолжить работу с новым Народным советом Сирии
"Группа дружбы с Россией" продолжит работу и с новым составом Народного совета Сирии в ранее установленных направлениях. Новый парламент САР способен работать... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:33
валид муаллем
башар асад
дмитрий саблин
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155760/56/1557605624_0:267:2847:1868_1400x0_80_0_0_cb1a544591afbe5a0ecda240bb8414db.jpg
https://ria.ru/20200716/1574458822.html
https://ria.ru/20200718/1574521718.html
1
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155760/56/1557605624_0:267:2847:1868_1400x0_80_0_0_cb1a544591afbe5a0ecda240bb8414db.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155760/56/1557605624_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_c31d8a2bf5ac270929463e098b7bcd5c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155760/56/1557605624_194:0:2241:2047_1400x0_80_0_0_52f31bbcfb2304d9b47dbeae750b7a92.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валид муаллем, башар асад, дмитрий саблин, сирия, сша, в мире

В Госдуме рассчитывают продолжить работу с новым Народным советом Сирии

14:33 18.07.2020
1980
© Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
© Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Дмитрий Саблин. Архивное фото
БЕЙРУТ, 18 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. "Группа дружбы с Россией" продолжит работу и с новым составом Народного совета Сирии в ранее установленных направлениях. Новый парламент САР способен работать ради перемен к лучшему вопреки тяжелым экономическим условиям, заявил РИА Новости координатор группы Государственной думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.
Выборы в народный совет Сирии пройдут 19 июля. Руководство страны было вынуждено перенести их с апреля в связи с пандемией коронавируса. Всего в избирательной гонке будут участвовать более 1,6 тысячи кандидатов.
Здание Министерства иностранных дел РФ
16 июля, 17:54Война в Сирии
В МИД отметили важность парламентских выборов в Сирии
"Думаю, мы продолжим активно работать с "Группой дружбы с Россией" в новом составе Народного совета Сирии, в том числе и по передаче российского опыта преодоления последствий конфликтов и построения гражданского общества. Эти выборы проходят в непростых условиях", - сказал Саблин.
Депутат РФ отметил, что в Сирии трудная экономическая ситуация, США ввели новые санкции. "При этом среди кандидатов много новых лиц, много молодых людей, тех, кто защищал свою страну с оружием в руках. Пусть они работают для перемен к лучшему, которых желают Сирии все ее друзья в России", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.
Военнослужащий сирийской армии
Вчера, 02:02Война в Сирии
В Сирии сообщили, что ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.
1110111
Обсудить 1
Валид МуаллемБашар АсадДмитрий СаблинСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция за сутки не зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
Авианосец HMS Queen Elizabeth
Посол Китая призвал Британию не отправлять авианосец в АТР
Дамаск, Сирия
СМИ сообщили о взрыве в Дамаске
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Великобритания приостановит публикацию статистики по смертям от COVID-19
Mинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов
Шойгу и Гасанов обсудили обстановку в Закавказском регионе
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе
Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушения военного эмбарго в Ливии
Молоточек судьи
Глава Окружного суда в Киеве заявил о давлении из-за заведенного дела
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Полиция Мексики
В Мексике нашли тела 23 человек и сумки с останками
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным
Паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii) внутри клетки
Раскрыт механизм поражения человека опасным паразитом
Танкер Curacao Trader
Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина
Американский полицейский
В Чикаго порядка 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
Лента новостейМолния