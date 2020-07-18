В Госдуме рассчитывают продолжить работу с новым Народным советом Сирии

Выборы в народный совет Сирии пройдут 19 июля. Руководство страны было вынуждено перенести их с апреля в связи с пандемией коронавируса. Всего в избирательной гонке будут участвовать более 1,6 тысячи кандидатов.

"Думаю, мы продолжим активно работать с "Группой дружбы с Россией" в новом составе Народного совета Сирии, в том числе и по передаче российского опыта преодоления последствий конфликтов и построения гражданского общества. Эти выборы проходят в непростых условиях", - сказал Саблин.

Депутат РФ отметил, что в Сирии трудная экономическая ситуация, США ввели новые санкции. "При этом среди кандидатов много новых лиц, много молодых людей, тех, кто защищал свою страну с оружием в руках. Пусть они работают для перемен к лучшему, которых желают Сирии все ее друзья в России", - сказал он.