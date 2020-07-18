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Посол Китая призвал Британию не отправлять авианосец в АТР
Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин призвал власти Британии отменить планы по отправке авианосца Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и заявил, что РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:28
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РИА Новости
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353
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атр, великобритания, китай, в мире

Посол Китая призвал Британию не отправлять авианосец в АТР

14:28 18.07.2020
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CC BY 2.0 / Dave Jenkins / Авианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth
CC BY 2.0 / Dave Jenkins /
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин призвал власти Британии отменить планы по отправке авианосца Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и заявил, что размещение корабля будет "очень опасным шагом", сообщает газета Times.
Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщала, что военные Великобритании планируют отправить новый авианосец Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Корабль должен отправиться на место в начале следующего года в составе ударной группы. Предполагается, что авианосец, на который британские власти потратили 3,1 миллиарда фунтов (около 3,9 миллиарда долларов), должен провести военные учения совместно с союзниками, в числе которых США и Япония.
В интервью газете китайский дипломат указал, что такое "объединение Британии и США против Китая" приведет его в уныние. Посол подчеркнул, что возможность размещения авианосца свидетельствует об ухудшении отношений между Китаем и Британией после Brexit.
"После выхода Британии из ЕС я думал, что Соединенное Королевство все еще хочет играть важную роль в мире. А это (отправка авианосца – ред.) не то, как такую роль нужно играть", - отметил дипломат в интервью Times.
В отношениях двух стран, по словам посла, за 10 лет его работы на посту наблюдались "взлеты и падения".
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АТРВеликобританияКитайВ мире
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