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Туризм
https://ria.ru/20200718/1574533022.html
Названы самые популярные направления для путешествий в 2021 году
В будущем году самым популярным направлением для путешествий могут стать ОАЭ, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:14
туризм
туризм
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южная америка
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155985/77/1559857739_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f0b76af2ad5b57b0eae208262b434431.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, южная америка, катар, канада, оаэ, япония, сша

Названы самые популярные направления для путешествий в 2021 году

17:14 18.07.2020
1699
© AP Photo / Kamran JebreiliФестиваль верблюдов Аль-Дафра в Абу-Даби
Фестиваль верблюдов Аль-Дафра в Абу-Даби
© AP Photo / Kamran Jebreili
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В будущем году самым популярным направлением для путешествий могут стать ОАЭ, сообщает Lonely Planet.
Крупнейшая швейцарская туристическая компания использовала доступные данные поисковых систем и составила карту самых востребованных мест для отпуска в 2021 году. Специалисты проанализировали запросы, касающиеся будущего отпуска, от пользователей из 131 страны.
Оказалось, что, например, американцы и канадцы заинтересованы в путешествии по Японии, а россияне очень хотят посетить Мексику.
Европейцы ждут поездки на Мальдивы, а для жителей Южной Америки самое популярное направление – Перу. Австралийцы же сосредоточились на островах Фиджи.
© KuoniКарта, показывающая популярные туристические направления в 2021 году
Карта, показывающая популярные туристические направления в 2021 году
© Kuoni
Карта, показывающая популярные туристические направления в 2021 году
Если смотреть глобальные данные, то сразу после ОАЭ в списке наиболее желанных направлений - Катар, Канада, США и Египет.
Улица Рубинштейна, Санкт-Петербург
15 июля, 08:00Туризм
Модно, сыто, пьяно. Где в Санкт-Петербурге весело провести время
520011
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЮжная АмерикаКатарКанадаОАЭЯпонияСША
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