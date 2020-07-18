https://ria.ru/20200718/1574533022.html
Названы самые популярные направления для путешествий в 2021 году
В будущем году самым популярным направлением для путешествий могут стать ОАЭ, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:14
2020-07-18T17:14
туризм
туризм
новости - туризм
южная америка
катар
канада
оаэ
япония
сша
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https://ria.ru/20200715/1574342332.html
южная америка
катар
канада
оаэ
япония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155985/77/1559857739_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f0b76af2ad5b57b0eae208262b434431.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, южная америка, катар, канада, оаэ, япония, сша
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости.
В будущем году самым популярным направлением для путешествий могут стать ОАЭ, сообщает
Lonely Planet.
Крупнейшая швейцарская туристическая компания использовала доступные данные поисковых систем и составила карту самых востребованных мест для отпуска в 2021 году. Специалисты проанализировали запросы, касающиеся будущего отпуска, от пользователей из 131 страны.
Оказалось, что, например, американцы и канадцы заинтересованы в путешествии по Японии, а россияне очень хотят посетить Мексику.
Европейцы ждут поездки на Мальдивы, а для жителей Южной Америки самое популярное направление – Перу. Австралийцы же сосредоточились на островах Фиджи.
Если смотреть глобальные данные, то сразу после ОАЭ в списке наиболее желанных направлений - Катар, Канада, США и Египет.