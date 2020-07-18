Названы самые популярные направления для путешествий в 2021 году

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В будущем году самым популярным направлением для путешествий могут стать ОАЭ, В будущем году самым популярным направлением для путешествий могут стать ОАЭ, сообщает Lonely Planet.

Крупнейшая швейцарская туристическая компания использовала доступные данные поисковых систем и составила карту самых востребованных мест для отпуска в 2021 году. Специалисты проанализировали запросы, касающиеся будущего отпуска, от пользователей из 131 страны.

Оказалось, что, например, американцы и канадцы заинтересованы в путешествии по Японии, а россияне очень хотят посетить Мексику.

Европейцы ждут поездки на Мальдивы, а для жителей Южной Америки самое популярное направление – Перу. Австралийцы же сосредоточились на островах Фиджи.

© Kuoni Карта, показывающая популярные туристические направления в 2021 году © Kuoni Карта, показывающая популярные туристические направления в 2021 году