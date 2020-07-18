Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту взрыва газа в квартире в Баксанском районе республики, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее сообщалось, что утром в субботу по улице Свободы в городе Баксан произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Площадь возникшего в квартире пожара составила 200 квадратных метров, он был потушен в 710 мск. По данным регионального минздрава, пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, их могут перевезти на лечение в федеральный ожоговый центр в Нижний Новгород.
"По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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