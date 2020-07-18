Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в Кабардино-Балкарии

"По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.