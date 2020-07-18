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Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в Кабардино-Балкарии
Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту взрыва газа в квартире в Баксанском районе республики, в результате которого пострадали четыре... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:17
кабардино-балкарская республика (кбр)
баксан
баксанский район
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кабардино-балкарская республика (кбр), баксан, баксанский район, происшествия

Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в Кабардино-Балкарии

14:17 18.07.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту взрыва газа в квартире в Баксанском районе республики, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее сообщалось, что утром в субботу по улице Свободы в городе Баксан произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Площадь возникшего в квартире пожара составила 200 квадратных метров, он был потушен в 710 мск. По данным регионального минздрава, пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, их могут перевезти на лечение в федеральный ожоговый центр в Нижний Новгород.
"По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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