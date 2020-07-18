В Омской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 50

По данным ведомства, коронавирусная инфекция подтверждена за сутки еще у 114 человек, общее число случаев с начала пандемии составило 5 286.

"Выздоровели еще 60 омичей и жителей региона – общая цифра (победивших инфекцию) составляет 3 140. Скорбный список, к нашему глубокому сожалению, пополнился двумя фамилиями и насчитывает 50 человек", - рассказали журналистам в пресс-службе омского минздрава.

В регионе с 15 июня были сняты обязательные меры по самоизоляции для граждан при условии соблюдения масочного режима, с 12 июня заработали веранды и летние кафе, с 22 июня - детские сады, с 6 июля открылись фитнес-клубы, а за столами веранд разрешили усаживать более двух посетителей. На этом поэтапное смягчение режима повышенной готовности, который действует в Омской области, пока завершилось.