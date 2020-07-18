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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574532924.html
В Омской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 50
Число умерших после заражения коронавирусом в Омской области выросло до полусотни, сообщили журналистам в минздраве региона. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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омская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омская область, общество

В Омской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 50

14:15 18.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ОМСК, 18 июл - РИА Новости. Число умерших после заражения коронавирусом в Омской области выросло до полусотни, сообщили журналистам в минздраве региона.
По данным ведомства, коронавирусная инфекция подтверждена за сутки еще у 114 человек, общее число случаев с начала пандемии составило 5 286.
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"Выздоровели еще 60 омичей и жителей региона – общая цифра (победивших инфекцию) составляет 3 140. Скорбный список, к нашему глубокому сожалению, пополнился двумя фамилиями и насчитывает 50 человек", - рассказали журналистам в пресс-службе омского минздрава.
От COVID-2019 лечатся на данный момент 2 096 пациентов.
В регионе с 15 июня были сняты обязательные меры по самоизоляции для граждан при условии соблюдения масочного режима, с 12 июня заработали веранды и летние кафе, с 22 июня - детские сады, с 6 июля открылись фитнес-клубы, а за столами веранд разрешили усаживать более двух посетителей. На этом поэтапное смягчение режима повышенной готовности, который действует в Омской области, пока завершилось.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омская областьОбщество
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