В Омской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 50

ОМСК, 18 июл - РИА Новости. Число умерших после заражения коронавирусом в Омской области выросло до полусотни, сообщили журналистам в минздраве региона.
По данным ведомства, коронавирусная инфекция подтверждена за сутки еще у 114 человек, общее число случаев с начала пандемии составило 5 286.
"Выздоровели еще 60 омичей и жителей региона – общая цифра (победивших инфекцию) составляет 3 140. Скорбный список, к нашему глубокому сожалению, пополнился двумя фамилиями и насчитывает 50 человек", - рассказали журналистам в пресс-службе омского минздрава.
От COVID-2019 лечатся на данный момент 2 096 пациентов.
В регионе с 15 июня были сняты обязательные меры по самоизоляции для граждан при условии соблюдения масочного режима, с 12 июня заработали веранды и летние кафе, с 22 июня - детские сады, с 6 июля открылись фитнес-клубы, а за столами веранд разрешили усаживать более двух посетителей. На этом поэтапное смягчение режима повышенной готовности, который действует в Омской области, пока завершилось.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.