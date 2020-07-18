https://ria.ru/20200718/1574532816.html
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
В одном из номеров элитного отеля в центре Москвы нашли тело Анны Амбарцумян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:07
2020-07-18T14:21
анна амбарцумян
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200711/1574218922.html
не либерал
Быть блогером становится смертельно опасно. Может, хоть это заставит молодёжь работать нормально, а не фигнёй заниматься.
215
АНДРЕЙ КОННИН
Это уже третья блогерша за последний месяц. Как опасно быть блогером! Шахтёры и сапёры нервно курят в сторонке.
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67
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574535350_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_abcb73ced7e9706805f496b35d0fc607.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна амбарцумян, москва, происшествия