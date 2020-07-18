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https://ria.ru/20200718/1574532816.html
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
В одном из номеров элитного отеля в центре Москвы нашли тело Анны Амбарцумян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:21
анна амбарцумян
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200711/1574218922.html
Быть блогером становится смертельно опасно. Может, хоть это заставит молодёжь работать нормально, а не фигнёй заниматься.
215
Это уже третья блогерша за последний месяц. Как опасно быть блогером! Шахтёры и сапёры нервно курят в сторонке.
191
67
москва
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574535350_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_abcb73ced7e9706805f496b35d0fc607.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна амбарцумян, москва, происшествия

В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши

14:07 18.07.2020 (обновлено: 14:21 18.07.2020)
93171
© Фото : Instagram-аккаунт Аnnaambqueen7Анна Амбарцумян
Анна Амбарцумян
© Фото : Instagram-аккаунт Аnnaambqueen7
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В одном из номеров элитного отеля в центре Москвы нашли тело Анны Амбарцумян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, причина смерти — передозировка", — сказал собеседник агентства.
Девушка выступала в качестве эксперта на различных ток-шоу на телевидении и вела популярный блог в Instagram — на него подписаны 367 тысяч человек. Она также называла себя экстрасенсом.
Следователи начали проверку.
Ксения Никитина
11 июля, 18:31
Популярная блогерша погибла в Подмосковье
190336561212582
Обсудить 67
Анна АмбарцумянМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Быть блогером становится смертельно опасно. Может, хоть это заставит молодёжь работать нормально, а не фигнёй заниматься.
18 июля, 14:13
не либерал
184191317
Это уже третья блогерша за последний месяц. Как опасно быть блогером! Шахтёры и сапёры нервно курят в сторонке.
18 июля, 14:28
АНДРЕЙ КОННИН
102841103
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