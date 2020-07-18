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В Саратовской области умерла пациентка с COVID-19
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Саратовской области, общее число умерших в регионе возросло до 51, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:23
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество

В Саратовской области умерла пациентка с COVID-19

14:02 18.07.2020 (обновлено: 23:23 18.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Машина скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Саратовской области, общее число умерших в регионе возросло до 51, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного минздрава.
К 17 июля в регионе умерли 50 пациентов с COVID-19.
"Пятьдесят первый случай - женщина, 71 год. (У нее была - ред.) двусторонняя полисегментарная пневмония, сопутствующие (заболевания - ред.): ИБС (ишемическая болезнь сердца - ред.), артериальная гипертония, аденома надпочечников, сахарный диабет, жировой гепатоз. На ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.) - девять дней", - сказала собеседница агентства.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 8159 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4699 пациентов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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