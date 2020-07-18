В Саратовской области умерла пациентка с COVID-19

"Пятьдесят первый случай - женщина, 71 год. (У нее была - ред.) двусторонняя полисегментарная пневмония, сопутствующие (заболевания - ред.): ИБС (ишемическая болезнь сердца - ред.), артериальная гипертония, аденома надпочечников, сахарный диабет, жировой гепатоз. На ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.) - девять дней", - сказала собеседница агентства.