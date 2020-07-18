В Саратовской области умерла пациентка с COVID-19

САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Саратовской области, общее число умерших в регионе возросло до 51, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного минздрава.
К 17 июля в регионе умерли 50 пациентов с COVID-19.
"Пятьдесят первый случай - женщина, 71 год. (У нее была - ред.) двусторонняя полисегментарная пневмония, сопутствующие (заболевания - ред.): ИБС (ишемическая болезнь сердца - ред.), артериальная гипертония, аденома надпочечников, сахарный диабет, жировой гепатоз. На ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.) - девять дней", - сказала собеседница агентства.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 8159 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4699 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.