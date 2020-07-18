В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

"В Саратовской области зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три; 20-29 лет – 11; 30-39 лет – 17; 40-49 лет – 10; 50-59 лет – 15; старше 60 – 40. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

"Среди заболевших 22 контактных лица, 74 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 48, с признаками ОРВИ - 32, с бессимптомным течением — 16", - отмечается в сообщении.

Опять на те же грабли. Кому невыгодно появление вакцины от COVID-19

Опять на те же грабли. Кому невыгодно появление вакцины от COVID-19

В штабе отметили, что общее количество заразившихся COVID-19 в области увеличилось до 8159 человек, из них 4699 выздоровели, в том числе 79 за последние сутки. В целом в регионе проведено 225 492 лабораторных исследований на коронавирус, из них 3183 за последние сутки.