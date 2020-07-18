В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Трое детей оказались среди 96 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных в регионе возросло до 8159 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В Саратовской области зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три; 20-29 лет – 11; 30-39 лет – 17; 40-49 лет – 10; 50-59 лет – 15; старше 60 – 40. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 38 новых случаев выявили в Саратове, 11 - в Балашовском, 10 - в Энгельсском, шесть - в Ивантеевском, пять - в Балаковском, по три - в Краснопартизанском, Саратовском, Питерском и Самойловском, по два - в Аркадакском, Вольском и Марксовском, по одному - еще в восьми районах области.
"Среди заболевших 22 контактных лица, 74 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 48, с признаками ОРВИ - 32, с бессимптомным течением — 16", - отмечается в сообщении.
В штабе отметили, что общее количество заразившихся COVID-19 в области увеличилось до 8159 человек, из них 4699 выздоровели, в том числе 79 за последние сутки. В целом в регионе проведено 225 492 лабораторных исследований на коронавирус, из них 3183 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.