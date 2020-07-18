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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Трое детей оказались среди 96 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных в регионе возросло до 8159 человек,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
саратовская область
саратов
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, саратовская область, саратов

В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:51 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы. Архивное фото
САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Трое детей оказались среди 96 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных в регионе возросло до 8159 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В Саратовской области зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три; 20-29 лет – 11; 30-39 лет – 17; 40-49 лет – 10; 50-59 лет – 15; старше 60 – 40. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 38 новых случаев выявили в Саратове, 11 - в Балашовском, 10 - в Энгельсском, шесть - в Ивантеевском, пять - в Балаковском, по три - в Краснопартизанском, Саратовском, Питерском и Самойловском, по два - в Аркадакском, Вольском и Марксовском, по одному - еще в восьми районах области.
"Среди заболевших 22 контактных лица, 74 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 48, с признаками ОРВИ - 32, с бессимптомным течением — 16", - отмечается в сообщении.
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Вчера, 08:00РИА Наука
Опять на те же грабли. Кому невыгодно появление вакцины от COVID-19
В штабе отметили, что общее количество заразившихся COVID-19 в области увеличилось до 8159 человек, из них 4699 выздоровели, в том числе 79 за последние сутки. В целом в регионе проведено 225 492 лабораторных исследований на коронавирус, из них 3183 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСаратовская областьСаратов
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