Эксперт оценил перспективы саммита ЕС по последствиям пандемии COVID-19

"Есть предложенный Германией и Францией пакет помощи странам, особенно пострадавшим от пандемии, в размере 500 миллиардов евро. Развернулся жесткий конфликт, на каких условиях и как его распределять. Многочасовые переговоры первого дня результата не принесли – позиции почти не сблизились. За жёсткие условия выделения денег, а речь идёт о безвозмездных грантах, выступает так называемая "жадная четвёрка" – Австрия, Голландия, Дания, Швеция. Австрия заявила о том, что выделение грантов требует от правительств обязательств провести не только экономические, но и политические реформы, иначе деньги уйдут в песок. Германия занимает примирительную позицию и призывает к компромиссу. Резко против - Италия", - пояснил Лукьянов.

Политолог отмечает, что пока в переговорах о распределении пакета помощи сдвигов нет. "Нуждающимся странам помощь нужна остро. Это жесткий конфликт, и я не исключаю, что в этот раз им договориться не удастся, то есть этот саммит закончится безрезультатно, но это будет не последний саммит, он не будет окончательным. Придут не к решению вопроса, а к купированию, и будут договариваться в следующий раз", - считает аналитик. Кроме того, на саммите есть еще разногласия, касающиеся долгосрочного бюджета ЕС.