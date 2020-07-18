Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574532424.html
Эксперт оценил перспективы саммита ЕС по последствиям пандемии COVID-19
Участники саммита Евросоюза, второй день которого начался в субботу в Брюсселе, могут не договориться по вопросу о распределении пакета помощи странам, наиболее РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросовет
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
франция
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:0:3149:1771_1400x0_80_0_0_b105d7cf2b422217eb5ffdc32ab55d1b.jpg
https://ria.ru/20200702/1573794637.html
https://ria.ru/20200718/1574513875.html
брюссель
франция
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:0:3149:1771_1400x0_80_0_0_b105d7cf2b422217eb5ffdc32ab55d1b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_66:0:2795:2047_1400x0_80_0_0_045bb7a3372e24cb2a82b10066f1180f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_407:0:2454:2047_1400x0_80_0_0_d9b8deb0bd11820acb5d417698e7b38f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, евросовет, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, франция, германия, в мире

Эксперт оценил перспективы саммита ЕС по последствиям пандемии COVID-19

13:49 18.07.2020
1905
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Участники саммита Евросоюза, второй день которого начался в субботу в Брюсселе, могут не договориться по вопросу о распределении пакета помощи странам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил РИА Новости директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Второй день очного саммита ЕС в Брюсселе начался в субботу с заседания в узком кругу с участием глав Евросовета, Еврокомиссии, а также лидеров Германии, Франции и еще нескольких стран союза. Накануне европейские лидеры провели несколько раундов тяжелых переговоров, посвященных согласованию фонда восстановления экономики ЕС в размере 750 миллиардов евро и многолетнего финансового плана союза в размере 1,07 триллиона евро.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
2 июля, 14:41Распространение нового коронавируса
В ЕК оценили ситуацию с распространением лекарства от коронавируса в ЕС
По словам эксперта, основной вопрос - сумеют ли участники саммита договориться о новом бюджете Евросоюза и о выделении 500 миллиардов евро на помощь странам, особенно пострадавшим от коронавируса.
"Есть предложенный Германией и Францией пакет помощи странам, особенно пострадавшим от пандемии, в размере 500 миллиардов евро. Развернулся жесткий конфликт, на каких условиях и как его распределять. Многочасовые переговоры первого дня результата не принесли – позиции почти не сблизились. За жёсткие условия выделения денег, а речь идёт о безвозмездных грантах, выступает так называемая "жадная четвёрка" – Австрия, Голландия, Дания, Швеция. Австрия заявила о том, что выделение грантов требует от правительств обязательств провести не только экономические, но и политические реформы, иначе деньги уйдут в песок. Германия занимает примирительную позицию и призывает к компромиссу. Резко против - Италия", - пояснил Лукьянов.
Вакцина от коронавируса
Вчера, 08:00РИА Наука
Опять на те же грабли. Кому невыгодно появление вакцины от COVID-19
Политолог отмечает, что пока в переговорах о распределении пакета помощи сдвигов нет. "Нуждающимся странам помощь нужна остро. Это жесткий конфликт, и я не исключаю, что в этот раз им договориться не удастся, то есть этот саммит закончится безрезультатно, но это будет не последний саммит, он не будет окончательным. Придут не к решению вопроса, а к купированию, и будут договариваться в следующий раз", - считает аналитик. Кроме того, на саммите есть еще разногласия, касающиеся долгосрочного бюджета ЕС.
Лукьянов напомнил, что "Евросоюз еще до пандемии подошел к серьезной развилке". "Прежняя модель себя явно исчерпала, нужна новая, но согласия не было, как ее вырабатывать и на каких условиях. Сейчас это только усугубилось", - указывает эксперт.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
831000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоветБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзФранцияГерманияВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник в кабинете компьютерной томографии в госпитале COVID-19
В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 29 тысяч
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса
Врач в госпитале COVID-19
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 65 782
Кадры с места аварии судна на Байкале
На Байкале локализовали разлив нефтепродуктов из накренившегося судна
Врач в госпитале COVID-19
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Машина скорой помощи
В Саратовской области умерла пациентка с COVID-19
Авианосец HMS Queen Elizabeth
Посол Китая призвал Британию не отправлять авианосец в АТР
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
Эмира Кувейта госпитализировали для прохождения медосмотра
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Кличко рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве у метро в Киеве
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Великобритания приостановит публикацию статистики по смертям от COVID-19
Митинг-реквием в Луганске памяти погибших в результате артиллерийского удара по восточным кварталам Луганска в 2014 году
В ЛНР прошел митинг-реквием по погибшим при артударе в 2014 году
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Врач в госпитале COVID-19
В Ингушетии число случаев коронавируса превысило 3,4 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13В Румынии число случаев COVID-19 достигло 36 691
13:11Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку
13:10На Кубани могут возобновить работу около 530 бассейнов и 20 аквапарков
13:08Горящий собор Святых Петра и Павла во Франции сняли на видео
13:04В Иране число случаев COVID-19 превысило 270 тысяч
13:00В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 193
12:57В Москве избили полицейского
12:56Деятели культуры попросили МГД о дополнительном финансировании
12:48В Филатовской больнице в Москве лечатся более 390 пациентов с COVID-19
12:37В больнице в Коммунарке лечатся почти 300 пациентов
12:32Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана
12:29В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:27В Ростове откачали воду из домов после паводка
12:23В парижском аэропорту Орли загорелся автобус
12:20Умер основатель журнала Time Out
12:17Севастополь направит вторую археологическую экспедицию в Сирию
12:12Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
12:08Иран отправил во Францию самописцы со сбитого украинского самолета
12:04Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами
12:04В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 20 человек
Лента новостейМолния